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Мишустин восхищается Путиным и Стивом Джобсом 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Мишустин восхищается Путиным и Стивом Джобсом
Фото: РИА Новости
Председатель правительства Михаил Мишустин назвал людей, которые его восхищают. Среди них президент Владимир Путин, конструктор Сергей Королёв и сооснователь Apple Стив Джобс.
Об этом он рассказал на сессии дискуссионного клуба «Валдай», отвечая на соответствующий вопрос, передаёт РИА Новости.

Без сомнения, это президент России Владимир Владимирович Путин Скажу откровенно, столько лет нести ответственность за людей и за развитие своей страны — это вызывает восхищение, — сказал он.

Королёв, по его словам, создал технологии, которыми мы гордимся до сих пор, но не был известен в Советском Союзе. Политик отметил, что гордится дружбой с внуком Королёва, хирургом Андреем, а также рассказал о желании быть похожим на конструктора, в том числе при работе в правительстве.

Из мировых лидеров я, наверное, привел бы Стива Джобса. Мне с ним посчастливилось познакомиться много-много лет назад, ещё в начале девяностых. Он очень мудрый человек Основной его посыл был, и в разговоре в том числе лично, — что очень важно упрощать многие сложные вещи для того, чтобы объяснять их большинству. Он в этом смысле, мне кажется, сделал огромный задел, и сегодня мы пользуемся теми технологиями, которые он заложил, — заключил глава кабмина.

Также, как писал NEWS.ru, Мишустин ответил на вопрос о том, согласился ли бы он занять свою должность, если бы заранее знал о предстоящей пандемии коронавируса. По его словам, такое решение не принимается на основании оценки будущих рисков.
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Политика , Сергей Королев , Михаил Мишустин , Стив Джобс , Владимир Путин , Apple , Валдайский клуб , РИА Новости
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