Аксенов уволил главу службы автодорог Крыма

"Сегодня в рамках рабочего выезда и осмотра объектов ФЦП и дорожного строительства в Симферопольском районе мной принято решение об увольнении главы ГУП РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" Александра Викторовича Нефедова", — написал Аксенов во вторник на своей странице во "ВКонтакте".