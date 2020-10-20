Аксенов уволил главу службы автодорог Крыма

Глава cлужбы автомобильных дорог Республики Крым уволен после очередного объезда главой региона Сергеем Аксеновым строек по федеральной целевой программе (ФЦП) развития региона и участков ремонта дорог.
"Сегодня в рамках рабочего выезда и осмотра объектов ФЦП и дорожного строительства в Симферопольском районе мной принято решение об увольнении главы ГУП РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" Александра Викторовича Нефедова", — написал Аксенов во вторник на своей странице во "ВКонтакте".
В августе во время первого подобного объезда Аксенов обнаружил недочеты в документации, отсутствие плана работ или самого подрядчика на 90% проверенных симферопольских строек. Он уволил директора "Крымавтодора" Дмитрия Кривенко, а Нефедову объявил выговор.