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Аксенов уволил главу службы автомобильных дорог Крыма после объезда строек 

ТАСС 1 час назад
Аксенов уволил главу службы автодорог Крыма
Фото: РИА Новости
Глава cлужбы автомобильных дорог Республики Крым уволен после очередного объезда главой региона Сергеем Аксеновым строек по федеральной целевой программе (ФЦП) развития региона и участков ремонта дорог.

"Сегодня в рамках рабочего выезда и осмотра объектов ФЦП и дорожного строительства в Симферопольском районе мной принято решение об увольнении главы ГУП РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" Александра Викторовича Нефедова", — написал Аксенов во вторник на своей странице во "ВКонтакте".

В августе во время первого подобного объезда Аксенов обнаружил недочеты в документации, отсутствие плана работ или самого подрядчика на 90% проверенных симферопольских строек. Он уволил директора "Крымавтодора" Дмитрия Кривенко, а Нефедову объявил выговор.
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Политика , Сергей Аксенов , Дмитрий Кривенко , Александр Нефедов , Республика Крым
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