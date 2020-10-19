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Депутат назвал «псевдофактами» обвинения России в кибератаках 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Депутат назвал «псевдофактами» обвинения РФ в кибератаках
Фото: РИА Новости
Обвинения Запада в отношении "россиян — сотрудников ГРУ", которые якобы совершили хакерские атаки на Олимпийские игры в Корее и Японии, — псевдофакты. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, пишет РИА "Новости".

"Что касается вопроса, почему это всегда возникает, — есть законы жанры, законы информационной войны, которые требуют постоянной подпитки либо фактами, либо псевдофактами", — сказал Новиков.

Депутат отметил, что новые обвинения появляются на фоне того, что не нашлось доказательств вмешательства России в американские выборы.
Ранее минюст США обвинил шестерых россиян в причастности к серии хакерских атак и распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран и выборы в интересах России.
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Политика , Дмитрий Новиков , ГРУ , Комитет госдумы по международным делам , Министерство юстиции США , РИА Новости , Грузия , США , Франция , Япония
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