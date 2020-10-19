Депутат назвал «псевдофактами» обвинения РФ в кибератаках

Обвинения Запада в отношении "россиян — сотрудников ГРУ", которые якобы совершили хакерские атаки на Олимпийские игры в Корее и Японии, — псевдофакты. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, пишет РИА "Новости".
"Что касается вопроса, почему это всегда возникает, — есть законы жанры, законы информационной войны, которые требуют постоянной подпитки либо фактами, либо псевдофактами", — сказал Новиков.
Депутат отметил, что новые обвинения появляются на фоне того, что не нашлось доказательств вмешательства России в американские выборы.
Ранее минюст США обвинил шестерых россиян в причастности к серии хакерских атак и распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран и выборы в интересах России.