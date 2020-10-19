Поклонская отреагировала на отлучение схимонаха Сергия 

«Сами пусть разбираются», — заявила Поклонская радиостанции «Говорит Москва».

Как сообщал «Рамблер», в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова). Основанием для отлучения стало несоблюдение Сергием предписания о запрете совершать богослужения, вести публичные проповеди, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея. Решением суда также были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в его выступлениях.