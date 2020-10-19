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Поклонская отреагировала на отлучение схимонаха Сергия 

Вероника Полынина 43 минуты назад
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская отреагировала на отлучение схимонаха Сергия (Романова) от церкви.

«Сами пусть разбираются», — заявила Поклонская радиостанции «Говорит Москва».

Как сообщал «Рамблер», в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова). Основанием для отлучения стало несоблюдение Сергием предписания о запрете совершать богослужения, вести публичные проповеди, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея. Решением суда также были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в его выступлениях.
Ранее СМИ называли Сергия духовником Натальи Поклонской. Депутат отрицала, что он является ее духовником, но признавала, что ездила к Сергию в Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области. Сергий Романов венчал Поклонскую с работником прокуратуры Андреем Красильниковым в 2014 году.
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Политика , Видео , Сергий Романов , Андрей Красильников , Наталья Поклонская , Генпрокуратура РФ , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
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