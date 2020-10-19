Ликсутов сообщил о выздоровлении после коронавируса 

Заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что получил отрицательные результаты тестов на коронавирус. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале департамента.
«По результатам нескольких последовательных отрицательных анализов получил заключение врача о том, что здоров. Несмотря на то что заболевание проходило бессимптомно, я соблюдал самоизоляцию и работал из дома», — заявил Лискутов.
Он уточнил, что во вторник, 20 октября, планирует приступить к работе в полном объёме.
10 октября сообщалось, что Ликсутов получил положительный результат теста на коронавирус.