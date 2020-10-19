Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Ликсутов сообщил о выздоровлении после коронавируса 

RT на русском 1 час назад
Ликсутов сообщил о выздоровлении после коронавируса
Фото: РИА Новости
Заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что получил отрицательные результаты тестов на коронавирус. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале департамента.

«По результатам нескольких последовательных отрицательных анализов получил заключение врача о том, что здоров. Несмотря на то что заболевание проходило бессимптомно, я соблюдал самоизоляцию и работал из дома», — заявил Лискутов.

Он уточнил, что во вторник, 20 октября, планирует приступить к работе в полном объёме.
10 октября сообщалось, что Ликсутов получил положительный результат теста на коронавирус.
Видео дня. На «тренажеры для улыбок» стюардесс потратят полмиллиона рублей
RT на русском: последние новости
NYT: «Путин не простит» — антироссийский крен Германии грозит непредсказуемыми последствиями NYT: «Путин не простит» — антироссийский крен Германии грозит непредсказуемыми последствиями Постпред РФ при ЕС назвал незаконными санкции против России из-за ситуации с Навальным Постпред РФ при ЕС назвал незаконными санкции против России из-за ситуации с Навальным У мэра Абакана выявили коронавирус У мэра Абакана выявили коронавирус
Политика , Новости Москвы , Максим Ликсутов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Виталий Аксенов
Умер Виталий Аксенов
Пенсионерка с COVID-19 пожаловалась на побои в больнице
Пенсионерка с COVID-19 пожаловалась на побои в больнице
В США казнят женщину впервые за 70 лет
В США казнят женщину впервые за 70 лет
Гейтс дал тревожный прогноз по коронавирусу
Гейтс дал тревожный прогноз по коронавирусу
Видео
Момент обрушения шпиля церкви XIX века в Сантьяго попал на видео
01:11
Момент обрушения шпиля церкви XIX века в Сантьяго попал на видео
Драка охранника и посетителя ТЦ в Петербурге попала на видео
00:40
Драка охранника и посетителя ТЦ в Петербурге попала на видео
Опубликовано видео последствий аварии с участием машины скорой помощи
00:50
Опубликовано видео последствий аварии с участием машины скорой помощи
Рыбак и его девушка погладили опаснейшую акулу и попали на видео
01:20
Рыбак и его девушка погладили опаснейшую акулу и попали на видео
«Черноморский Алладин» на пляже в Сочи попал на видео
00:07
«Черноморский Алладин» на пляже в Сочи попал на видео
Опубликовано видео пожара на юго-западе Москвы
00:17
Опубликовано видео пожара на юго-западе Москвы
Происшествия Новости Москвы
«Умирай, урод»: полиция задержала избивавшую старушку сиделку
01:21
«Умирай, урод»: полиция задержала избивавшую старушку сиделку
Происшествия
Пьяный водитель на КамАЗе протаранил 10 авто под Красноярском
00:49
Пьяный водитель на КамАЗе протаранил 10 авто под Красноярском
Происшествия
Раскрыты детали плана по водоснабжению Крыма
01:23
Раскрыты детали плана по водоснабжению Крыма
Политика
Популярный курорт Крыма предложили закрыть
01:19
Популярный курорт Крыма предложили закрыть
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение