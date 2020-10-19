Пашинян предупредил Россию об угрозе

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Пашинян: у России есть основания для антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 

ТАСС и ещё 1 34 минуты назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что боевики из сирийских террористических группировок, участвующие в настоящее время в войне против Нагорного Карабаха, представляют непосредственную угрозу для России, и потому у РФ "есть легитимное право и основания реагировать на эту ситуацию". Комментируя по просьбе корреспондента ТАСС сообщения о переброске в зону конфликта боевиков с Ближнего Востока, в частности из Сирии и Ливии, Пашинян высказал уверенность, что эти элементы будут просачиваться на территорию России.
Он обратил внимание на то, что после появления сообщений о том, что наемники из Сирии участвуют в войне против Нагорного Карабаха, в СМИ арабских стран появилась информация в том, что некоторые группировки были разгромлены на поле боя и "разошлись по разным сторонам".

"Для меня очевидно, что части или отдельные лица из тех разгромленных [в Нагорном Карабахе] групп просто перебрасываются в Россию, потому что, я думаю, они воспринимают РФ как врага, так же как Нагорный Карабах или Армению. Вопрос в том, как будет продолжаться весь этот процесс. Будет ли Россия ждать, чтобы все эти элементы перебрасывались на ее территорию, и там [Россия] начали антитеррористическую кампанию или антитеррористические действия. Я не знаю, может, и обсуждается в российском правительстве или в спецслужбах, что можно задействовать антитеррористическую операцию прямо на месте, еще и в Нагорном Карабахе", — сказал Пашинян.

Стало известно о гибели десятков сирийских наемников в Нагорном Карабахе
Премьер Армении напомнил, что Москва "предпринимала антитеррористические действия в Сирии, которая довольно далеко от России, потому что действия сирийских боевиков и террористов представляли прямую угрозу ее национальной безопасности". Теперь же, по его словам, боевики находятся ближе к границам России.

"Это уже совсем другая ситуация, я думаю, что у России есть легитимное право и основы, чтобы реагировать на эту ситуацию", — заявил премьер.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на линии соприкосновения идут бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
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Политика , Видео , Никол Пашинян , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Армения , Ереван
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