В Совбезе предупредили об опасности искусственных эпидемий

Пандемия коронавируса показала опасность искусственно созданных эпидемий, сообщила пресс-служба Совета безопасности России
со ссылкой на заседание секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при СБ.
"Отмечено, что события, связанные с пандемией COVID-19, и их последствия свидетельствуют о возможности возникновения биологических угроз, обусловленных и другими опасными патогенными биологическими агентами", - говорится в заявлении.
Научный совет предложил учесть в документах биологические угрозы, связанные с распространением новых вирусных инфекций, в том числе тех, которые были созданы искусственно.
Подчеркивается, что эпидемия коронавируса и меры по ее пресечению показали серьезные проблемы в "различных сферах жизнедеятельности общества и государства".
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 40 млн заболевших, 30 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались.