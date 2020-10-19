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В Совбезе предупредили об опасности искусственных эпидемий

ТАССиещё 3
2 часа назад
Пандемия коронавируса показала опасность искусственно созданных эпидемий, сообщила пресс-служба Совета безопасности России со ссылкой на заседание секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при СБ.
В Совбезе предупредили об опасности искусственных эпидемий
Фото: ТАССТАСС
"Отмечено, что события, связанные с пандемией COVID-19, и их последствия свидетельствуют о возможности возникновения биологических угроз, обусловленных и другими опасными патогенными биологическими агентами", - говорится в заявлении.
Научный совет предложил учесть в документах биологические угрозы, связанные с распространением новых вирусных инфекций, в том числе тех, которые были созданы искусственно.
Подчеркивается, что эпидемия коронавируса и меры по ее пресечению показали серьезные проблемы в "различных сферах жизнедеятельности общества и государства".
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 40 млн заболевших, 30 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались.
Политика,Совет безопасности РФ,
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