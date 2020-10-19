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Кремль анонсировал «интересное выступление» Путина 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 23 минуты назад
Кремль анонсировал «интересное выступление» Путина
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что на итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай» ожидается интересное выступление главы государства Владимира Путина, а затем — интересная дискуссия.
Мероприятие пройдет 22 октября.

«Мы ожидаем в четверг интересное выступление президента и потом интересную дискуссию с участием мировых политологов и активных участников самого клуба», — передает РИА «Новости» слова Пескова.

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Напомним, в воскресенье Песков сообщил, что Путин на следующей неделе примет участие в XVII ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай».
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Валдайский клуб , РИА Новости
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