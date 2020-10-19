Кремль анонсировал «интересное выступление» Путина 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что на итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай» ожидается интересное выступление главы государства Владимира Путина, а затем — интересная дискуссия.
Мероприятие пройдет 22 октября.
«Мы ожидаем в четверг интересное выступление президента и потом интересную дискуссию с участием мировых политологов и активных участников самого клуба», — передает РИА «Новости» слова Пескова.
Напомним, в воскресенье Песков сообщил, что Путин на следующей неделе примет участие в XVII ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай».