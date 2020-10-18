Жириновский призвал срочно запретить выезд из России

Лидер ЛДПР считает, что решение возобновить туристический поток из России в южные страны, в том числе в Турцию, было преждевременным, так как, по его мнению, отдыхающие принесли "вторую волну" коронавируса.
"В связи с вспышкой ковида в Москве и других регионах России нужно срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях, а ответственные за решение открыть границы должны быть наказаны", - написал Жириновский в Telegram-канале.
Он добавил, что в будущем можно будет возобновлять поездки только в те страны, где эпидемия остановлена.