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Жириновский призвал срочно запретить выезд из России в целях туризма

РИА Новости
14 минут назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в связи с эпидемией коронавируса призвал срочно запретить выезд за рубеж в туристических целях и наказать ответственных за открытие границы РФ.
Жириновский призвал срочно запретить выезд из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Лидер ЛДПР считает, что решение возобновить туристический поток из России в южные страны, в том числе в Турцию, было преждевременным, так как, по его мнению, отдыхающие принесли "вторую волну" коронавируса.
"В связи с вспышкой ковида в Москве и других регионах России нужно срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях, а ответственные за решение открыть границы должны быть наказаны", - написал Жириновский в Telegram-канале.
Он добавил, что в будущем можно будет возобновлять поездки только в те страны, где эпидемия остановлена.
Политика,Владимир Жириновский,ЛДПР,Россия,
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