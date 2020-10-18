Навальный сравнил себя с Железным Дровосеком 

Блогер Алексей Навальный в интервью еженедельнику New Yorker рассказал о потере гибкости, сравнив себя с Железным Дровосеком, и заявил, что после выздоровления собирается вернуться в Россию

"Я как маленький старичок. Я находился в интенсивной терапии 26 дней, поэтому я подумал, что вернусь к нормальному состоянию после еще 26. Прошло не так уж и много времени, но я замечаю странные вещи. Например, я потерял всякую гибкость. Я как Железный Дровосек из "Волшебника страны Оз". Я много занимаюсь физиотерапией", — сообщил Навальный, отвечая на вопрос о своем нынешнем состоянии.

"Я могу совершать продолжительные прогулки, до трех часов… Мне сложно надолго сосредоточиться, может быть утомительно следить за вопросами и думать над моими ответами. Но все хорошо. Сейчас мне действительно трудно поправлять футболку. Сила возвращается быстрее координации и баланса. Я могу снова пользоваться телефоном, несмотря на трясущиеся руки", — подчеркнул Навальный.

Он также выразил уверенность в том, что был отравлен веществом из группы "Новичок".

"По всей видимости, "Новичок" был на чем-то, к чему я прикоснулся. Говорят, если вдохнешь его, то умрешь очень быстро, если проглотишь с пищей, — в течение часа. Если прикоснешься к нему, то это займет около трех часов. Но никто не знает, где он был. Никто не знает, как эта новая версия "Новичка" действует", — уверен Навальный.

Навальный также рассказал о намерении после выздоровления вернуться в Россию. "Конечно, я вернусь. Если я этого не сделаю, это будет идеальным исходом для них (властей РФ — ред.). Они хотели бы, чтобы я стал просто еще одним политэмигрантом", — сказал он.