Глава Ялты умер от коронавируса 

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Глава администрации Ялты Иван Имгрунт скончался от осложнений хронического заболевания, вызванных COVID-19. Об этом сообщает Крыминформ

Информацию подтвердили в ближайшем окружении Имгрунта.

«Иван Иванович (Имгрунт) действительно скончался от коронавируса», — сказал собеседник.

Причиной смерти Имгрунта стал тромбоз на фоне заражения коронавирусной инфекцией.

Ивану Имгрунту было 59 лет. Он руководил администрацией Ялты с ноября 2019 года.

Ранее «Рамблер» сообщал, что 30 сентября Имгрунт обратился к горожанам в соцсетях.