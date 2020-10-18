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Глава Ялты умер от коронавируса 

Майк Габриелян 29 минут назад
Глава администрации Ялты Иван Имгрунт скончался от осложнений хронического заболевания, вызванных COVID-19. Об этом сообщает Крыминформ.
Информацию подтвердили в ближайшем окружении Имгрунта.

«Иван Иванович (Имгрунт) действительно скончался от коронавируса», — сказал собеседник.

Причиной смерти Имгрунта стал тромбоз на фоне заражения коронавирусной инфекцией.
Ивану Имгрунту было 59 лет. Он руководил администрацией Ялты с ноября 2019 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 30 сентября Имгрунт обратился к горожанам в соцсетях.

«Уважаемые ялтинцы, сегодня меня госпитализировали с пневмонией. Сейчас мое состояние нормальное, буду держать вас в курсе», — написал он.

Политика , Видео
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