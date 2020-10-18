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Путин поздравил работников дорожного хозяйства 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Путин поздравил работников дорожного хозяйства
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником и отметил, что дорожный комплекс РФ сегодня находится на подъеме. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Отмечу, что сегодня отечественный дорожный комплекс на подъеме. В рамках масштабных государственных программ обновляются федеральные, региональные, местные дороги, широко внедряются современные технологии, увеличивающие срок службы и износоустойчивость трасс, эффективность дорожного строительства. Многое делается для создания комфортной и надежной транспортной инфраструктуры, которая становится более доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья", — говорится в поздравительной телеграмме.

Президент отметил, что дорожное хозяйство является одной из ключевых отраслей отечественной экономики, и выразил уверенность, что работники сферы успешно справятся с профессиональными задачами, опираясь на трудовые традиции предшественников и делая ставку на использование передовых логистических и управленческих схем.
День работников дорожного хозяйства отмечается в РФ в третье воскресенье октября. Дорожное хозяйство России включает в себя автомобильные дороги общего пользования и инженерные сооружения на них. В дорожную отрасль входят более 3,5 тыс. учреждений и предприятий, которые заняты проектированием, строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием автодорог и сооружений, а также изготовлением, ремонтом дорожной техники и др. По данным Министерства транспорта РФ, в крупных и средних организациях, эксплуатирующих автодороги и дорожные сооружения, работают 110,8 тыс. человек.
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Политика , Владимир Путин
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