Путин поздравил работников дорожного хозяйства 

"Отмечу, что сегодня отечественный дорожный комплекс на подъеме. В рамках масштабных государственных программ обновляются федеральные, региональные, местные дороги, широко внедряются современные технологии, увеличивающие срок службы и износоустойчивость трасс, эффективность дорожного строительства. Многое делается для создания комфортной и надежной транспортной инфраструктуры, которая становится более доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья", — говорится в поздравительной телеграмме.

Президент отметил, что дорожное хозяйство является одной из ключевых отраслей отечественной экономики, и выразил уверенность, что работники сферы успешно справятся с профессиональными задачами, опираясь на трудовые традиции предшественников и делая ставку на использование передовых логистических и управленческих схем.

День работников дорожного хозяйства отмечается в РФ в третье воскресенье октября. Дорожное хозяйство России включает в себя автомобильные дороги общего пользования и инженерные сооружения на них. В дорожную отрасль входят более 3,5 тыс. учреждений и предприятий, которые заняты проектированием, строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием автодорог и сооружений, а также изготовлением, ремонтом дорожной техники и др. По данным Министерства транспорта РФ, в крупных и средних организациях, эксплуатирующих автодороги и дорожные сооружения, работают 110,8 тыс. человек.