В Госдуме прокомментировали санкции против России

«Я думаю, что это запоздалое решение швейцарских властей. Очевидно, что они принимали его под давлением своих западных партнёров, не исключено, что Соединённых Штатов Америки. Но, учитывая нейтральный статус Швейцарии, они, видимо, долго не могли решить, стоит ли им вмешиваться в эти не совсем законные дела. Поскольку очевидно, что санкционное давление на Россию и на строителей Крымского моста не имеет никакой правовой подоплёки», — сказал депутат.