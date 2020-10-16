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В Госдуме прокомментировали санкции Швейцарии против России 

RT на русском 48 минут назад
В Госдуме прокомментировали санкции против России
Фото: РИА Новости
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил решение Швейцарии ввести санкции против российских физических и юридических лиц из-за строительства Крымского моста.

«Я думаю, что это запоздалое решение швейцарских властей. Очевидно, что они принимали его под давлением своих западных партнёров, не исключено, что Соединённых Штатов Америки. Но, учитывая нейтральный статус Швейцарии, они, видимо, долго не могли решить, стоит ли им вмешиваться в эти не совсем законные дела. Поскольку очевидно, что санкционное давление на Россию и на строителей Крымского моста не имеет никакой правовой подоплёки», — сказал депутат.

Он считает, что санкции носят «скорее декларативный характер».

«Поскольку навряд ли они кому-то серьёзно навредят. Но тем не менее мы будем стараться ориентировать наших швейцарских партнёров на взаимовыгодное двусторонние сотрудничество и учёт национальных интересов наших государств», — добавил Морозов.

Ранее стало известно, что Швейцария ввела санкции против России за строительство Крымского моста. В санкционный список добавлены два физлица и четыре организации.
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Комментарии
Политика , Антон Морозов , Комитет госдумы по международным делам , Госдума
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