В Чечне массово уволили необразованных чиновников

Девять человек в Чеченской республике работали чиновниками в органе исполнительной власти без необходимого образования, а один из них также возглавлял фирму, все они уволены, сообщила Генеральная прокуратура РФ

Как отмечается, прокуратура Чечни в одном из региональных органов исполнительной власти провела проверку исполнения законодательства о государственной гражданской службе. В ее ходе было установлено, что руководство органа назначало на госсдолжности лица, не соответствующие предусмотренным законодательством квалификационным требованиям.

"В частности, целый ряд должностей занимали лица, которые вопреки требованиям закона не имели необходимого образования и стажа работы… По итогам его рассмотрения не соответствующие квалификационным требованиям девять чиновников освобождены от занимаемых должностей", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что прокурором республики в государственный орган внесено представление. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечено шесть должностных лиц.