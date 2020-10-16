Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Россия объяснила розыск Тихановской по запросу Белоруссии 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Россия объяснила розыск Тихановской
Фото: Газета.Ru
МВД России объяснило, почему бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, Белоруссия обратилась к России за помощью в содействии в поиске своих граждан в рамках договора о Союзном государстве. Как рассказали в российском ведомстве, Тихановская разыскивается по статье о призывах к действиям, направленным на вред нацбезопасности (статья 361 часть 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь).
Светлана Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск 7 октября. В России против нее уголовных дел не возбуждалось.
13 октября Тихановская предъявила ультиматум действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко. «25 октября мы объявляем Народный Ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования», — объявила Тихановская и озвучила сами требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, все политзаключенные должны быть освобождены.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Тихановская набрала 10 процентов, а баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко — 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются уже третий месяц.
Видео дня. Брутал притворялся жрицей любви и выманивал деньги у мужчин
Газета.Ru: последние новости
Евросоюз согласовал антироссийские санкции по Навальному Евросоюз согласовал антироссийские санкции по Навальному В Госдуме назвали голословными слова Помпео о вмешательстве РФ в политику США В Госдуме назвали голословными слова Помпео о вмешательстве РФ в политику США Лоза получил благодарность от Путина Лоза получил благодарность от Путина
Комментарии 3
Политика , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Несовершеннолетняя опубликовала фото с пьяным Павлом Волей
Несовершеннолетняя опубликовала фото с пьяным Павлом Волей
Российскую студентку в борделе за 100 тысяч
Российскую студентку в борделе за 100 тысяч
«Девушка-маугли»: Шурыгина полностью обнажилась ради эффектного кадра на песке
«Девушка-маугли»: Шурыгина полностью обнажилась ради эффектного кадра на песке
«Да, я алкоголик»: Хрусталев сделал признание
«Да, я алкоголик»: Хрусталев сделал признание
Видео
Писателя задержали за изнасилование 11-летней девочки
00:29
Писателя задержали за изнасилование 11-летней девочки
Происшествия
Жилой дом провалился под землю в Брянской области
00:12
Жилой дом провалился под землю в Брянской области
Происшествия
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
03:01
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
Общество
Университет магии в Подмосковье попал на видео
02:50
Университет магии в Подмосковье попал на видео
Общество
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
01:20
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
Происшествия
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
00:15
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
Происшествия
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
00:24
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
Происшествия Криминал
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
00:20
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
Происшествия
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
00:46
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
Происшествия
Опубликовано видео строительства БАМ-2
11:53
Опубликовано видео строительства БАМ-2
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение