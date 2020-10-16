Санкции Евросоюза: неудачники мстят России

Список россиян, угодивших под западные санкции в связи с «отравлением Навального», кажется нелепым лишь на первый взгляд. Как понять логику брюссельских чиновников, добавивших в перечень высокопоставленных сотрудников Минобороны и внутриполитического блока администрации Кремля? В Москве уверены, что список был составлен при участии оппозиционных политэмигрантов.

Брюссель в четверг объявил о санкциях в отношении группы из шести россиян и одного юридического лица, поводом для которых стал скандал вокруг дела блогера Алексея Навального. Введенные ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку любых финансовых активов в европейских банках, передает ТАСС. Чуть позже решение Евросоюза в точности продублировала и Великобритания

Лица и учреждение, попавшие в список, можно рассматривать как ответственных за происшедшее с блогером. С таким утверждением выступил позднее глава МИД ФРГ Хайко Маас. «Тем самым мы, европейцы, направляем сильный сигнал сплоченности Москве», — сказал он. А президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности вести диалог с Россией на прежних условиях.

«Я по-прежнему верю в путь прозрачного и требовательного диалога с Россией. Россия — наш сосед, мы находимся на одном континенте», — сказал он, но добавил, что «мы не отступим и не предадим наши принципы» в том, что касается химического оружия.

Тем временем политологи не скрывали своего недоумения по поводу персоналий в черном списке Брюсселя и Лондона.

«Инициаторы санкций просто ткнули пальцем в небо — взяли первые попавшиеся фамилии. Если руководителей спецслужб гипотетически можно как-то привязывать к таким экстремальным происшествиям, то решение включить в список политических менеджеров администрации президента явно притянуто за уши», — полагает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Всем фигурантам списков это только на пользу. В глазах Владимира Путина и в целом правящей элиты России вхождение в санкционный список Евросоюза — это скорее награда, чем проблема», — заявил в интервью газете ВЗГЛЯД Минченко.

В российском парламенте, однако, заметили некую логику в действиях брюссельских функционеров.

«Как правило, составителей этих списков консультируют наши бывшие соотечественники, бежавшие за границу — в том числе от преследования за преступления.

Да эмигранты и сами этого не скрывают: в материалах нашей комиссии есть цитаты их «рекомендаций», — сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, который руководит в Совете Федерации временной комиссией по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

«Думаю, сейчас сработал тот же механизм, что и раньше, когда эмигранты включали в черные списки деловых людей, близких к руководству России. И они еще даже обижались, что не все их рекомендации принимали. Движет подобными людьми чувство мести. Все их прежние попытки дестабилизировать ситуацию в России заканчивались неудачей. Полагаю, главная причина такой неудачи — деятельность внутриполитического блока руководства нашего государства, а это не только органы безопасности, но и тот сегмент администрации президента, который отвечает за внутреннюю стабильность», — говорит Климов.

Сенатор подчеркивает, что не может называть предполагаемых «консультантов» по имени, поскольку, «в отличие от этих господ, руководствуюсь презумпцией невиновности».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, блогер Алексей Навальный почувствовал себя плохо и был госпитализирован 20 августа в Омске. Врачи не обнаружили в организме Навального ядов. Позже блогера перевезли на лечение в Германию. Врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у пациента нашли следы интоксикации от субстанции группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не назвали. Позднее власти ФРГ заявили, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме Навального следы яда из класса «Новичок». 6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных.

Однако ученый Леонид Ринк , участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев , указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова ко всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

России нужно ввести карательные меры против людей, причастных на Западе к раздуванию скандала вокруг «дела Навального», принять против них либо зеркальные, либо ассиметричные меры, считает профессор НИУ-ВШЭ , член экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев

«Если в Евросоюзе есть политики, которые заявляют о каких-то «Новичках», ведут такие недружественные действия, то мы обязаны отреагировать и объявить свой черный список», — пояснял ранее газете ВЗГЛЯД эксперт ЭИСИ.

Что касается самих россиян, оказавшихся в карательных списках, в том числе главы ФСБ Александра Бортникова или сотрудников ГосНИИОХТ,

«то их деятельность никак не будет задета этими санкциями. Для них Запад что есть, что его нет. Поэтому ничего страшного не будет. Все это больше символическая борьба», — отмечал Матвейчев.

«конфронтационная линия ЕС, включая очередные нелегитимные санкции, будет иметь серьезные последствия». Новые санкции Запада получат должную реакцию с российской стороны, пообещала в четверг представитель МИД Мария Захарова . Позднее аналогичную угрозу озвучил и замглавы МИДа Александр Грушко — на встрече в Брюсселе с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид . В разговоре с ней Грушко подчеркнул, что

Сенатор Климов тоже уверен, что последуют ответные карательные меры Москвы как по персоналиям, так и в отношениях с Западом в целом.