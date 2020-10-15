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В Кремле отреагировали на санкции ЕС из-за Навального 

Газета.Ru 50 минут назад
В Кремле отреагировали на санкции ЕС из-за Навального
Фото: РИА Новости
Россия зеркально ответит на санкции Евросоюза, введенные из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
По словам представителя Кремля, россияне, против которых Брюссель вводит санкции, выбраны совершенно нелогично.
Москва проанализирует ограничения ЕС и будет действовать в соответствии со своими интересами, подчеркнул Песков.
Ранее стало известно, что Брюссель ввел санкции против 6 россиян.
Так, в санкционный список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло и заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко.
Все эти лица, как считают в ЕС, знали о якобы отравлении Навального или даже были к нему причастны.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.
Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы "Новичок", но соответствующих доказательств не предоставили.
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Комментарии 1
Политика , Павел Попов , Андрей Ярин , Алексей Навальный , Александр Бортников , Алексей Криворучко , Сергей Кириенко , Сергей Меняйло , ФСБ , Администрация Президента РФ , ЕС , Брюссель , Москва
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