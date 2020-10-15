России надо переходить к гусарской дипломатии 

14 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров давал пресс-конференцию для нескольких российских СМИ. Самым популярным вопросом со стороны журналистов, поданным под разными соусами и в различных формулировках был: «а чего мы такие вежливые?». Их интересовало, почему нам все хамят, почему Европа выходит за рамки всех возможных правовых норм (хотя бы в деле Навального), почему Запад вводит санкции ради санкций, почему Турция лезет на российский Кавказ — а Кремль ведет себя как выпускница института благородных девиц.

Может быть, интересовались журналисты, вместо регулярных ответов по новозаветному принципу «подставь другую щеку» пора уже отвечать по ветхозаветному — «око за око»? Продемонстрировать мускулы, защищать наши интересы без оглядки на какую-то там мораль и соглашения, которые никто с противоположной стороны не соблюдает? Грубо говоря, предлагали Москве пойти по пути США и Турции.

Министр Лавров с ними не соглашался. Объяснял, что, во-первых, Россия всегда защищает свои интересы. Во-вторых, что хамство и демонстративное нарушение международных норм — не наш путь. «Мы все-таки вежливые люди, как вы знаете. Убежден, что наша позиция отстранения от ситуации, когда мы оглядываемся на Запад и на то, что он о нас подумает, должна все-таки оставаться в рамках международного права. Мы должны сохранять приверженность всем тем договоренностям, которые с нашим участием достигались», — пояснял Сергей Викторович. Ведь, по его словам, «моральное превосходство имеет тот, кто всегда может объяснить свои позиции универсальными международно-правовыми нормами, под которыми подписались все без исключения страны, вступая в ООН , а затем развивая международно-правовую договорную базу в многочисленных конвенциях и т.д.».

И формально Лавров, конечно же, прав. Международное право — это не просто свод каких-то бумажек, а важнейший кодифицированный набор принципов, на котором основывается вся система международных отношений. Правила игры, которые все должны соблюдать. И в нынешнем мире безответственности и хаоса то государство, которое будет опираться на эти правила, будет выглядеть маяком стабильности и порядка, к которому станут тянуться остальные страны. Более того, если оно будет действовать на основе этих правил (а не хотелок вождей или обидок Сената/ Европарламента ), то станет в хорошем смысле предсказуемым игроком, с которым можно работать.

Поэтому, дает понять министр, не стоит опускаться до тех игроков, которые пренебрегают правом, разрушают общую систему международных отношений, а с ней и свою собственную репутацию в мире. Однако по факту с министром можно частично не согласиться.

Да, международное право едино и необходимо, его должны придерживаться все страны — однако эта система работает только тогда, когда есть четкий механизм контроля и наказания нарушителей. Хулиганов, которые оказываются внутри законопослушного набора игроков и, пользуясь их правобоязненностью, творят, что хотят. Выходят из важнейших международных договоров, вводят санкции ради санкций, оскорбляют и обвиняют бездоказательно во всяких вмешательствах в выборы и отравлении известных блогеров, открыто и не стесняясь разжигают конфликты возле границ, демонстративно саботируют российские посреднические усилия ради усиления собственного присутствия в важнейшем для России регионе. Играющие не по правилам хулиганы будут эксплуатировать вежливость других игроков до тех пор, пока там не найдется самый вежливый в российском понимании этого слова — то есть тот, кто выйдет за рамки правил и просто даст хулигану в лоб.

А можно и вообще не доводить до появления такого хулигана — для этого нужно просто демонстрировать готовность в любой момент, при малейшем проявлении хулиганства, превратиться из законопослушного в «вежливого игрока».

Поэтому России нужна не моральная, а немного гусарская дипломатия. Не в том смысле, что «в седло и с саблей наголо летим на противника», а в том смысле, что мы должны создавать образ готовности прыгнуть в седло и с саблей наголо лететь на противника.

Сейчас, напомним, эта дипломатия в моде. Благодаря ее использованию, Дональд Трамп постоянно продавливает Европу и другие государства, навязывая им собственную волю под угрозой введения санкций и применения силовых методов. Еще более успешно «гусарскую дипломатию» эксплуатирует Турция, которая с ее помощью наступает по всем фронтам. Угрожает греческим территориальным водам, захватывает Ливию, защищает террористов в Сирии, выдавливает Российскую Федерацию с Кавказа и формирует пространство тюркского мира во главе с президентом-султаном Реджепом Эрдоганом

Критики этого подхода возразят, что упор Трампа и Эрдогана на силу и угрозу силы во всех внешнеполитических начинаниях выйдет им боком. Что такая гусарская дипломатия приведет к консолидации всех политических противников против агрессора. И если Америке это грозит пока что лишь ворчащей фрондой, то для менее слабой и влиятельной Турции подобная консолидация чревата санкциями, перенапряжением сил и давлением на нее по всей периферии — из Греции, Египта, Саудовской Аравии, Ирана, Франции, просыпающегося ЕС , и России. Бывшие враги объединятся для того, чтобы остановить хулигана и дать ему в лоб — и ресурсы этих врагов на порядок будут превосходить ресурсы агрессора. Так что если Москва (которая, конечно, сильнее Анкары — но не настолько, чтобы по показателю совокупной мощи быть ближе к Вашингтону) будет вести себя по-гусарски, то она тоже получит эту консолидацию.

Однако Россия не собирается вести себя так, как Турция. Анкара использует гусарскую дипломатию в наступательной внешней политике, тогда как от России требуется использовать ее исключительно в оборонительной. Москва не лезет в дела Запада, не пытается кого-то учить жить, не собирается восстанавливать советскую сферу влияния от Берлина до Владивостока и от Северного Ледовитого до Индийского океана.

Россия просто хочет, чтобы ее не трогали, давали нормально развиваться и не создавали на ее периферии (в том же постсоветском пространстве) зоны нестабильности. И для того, чтобы убедить хулиганов не лезть, необходимо дать им понять простую вещь: в случае любой «агрессии» Кремль не будет перед ними вежливо расшаркиваться и напоминать про международное право, а просто прыгнет в седло и с саблей наголо полетит на противника. В лучшем случае даст ему в лоб, а в худшем вообще голову снесет. Тогда и только тогда хулиганы будут думать дважды перед тем, как к нам лезть.