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Захарова: Берлин в ситуации с Навальным пытается скрыть свой курс на обвал отношений с РФ 

ТАСС 1 час назад
Захарова обвинила ЕС в «прикрытии» Навальным
Фото: ТАСС
Заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что ситуация вокруг Алексея Навального не входит в двустороннюю повестку России и Германии, является уловкой для прикрытия курса Берлина на обвал связей с Москвой. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы считаем такие заявления, видимо, какой-то тактической уловкой, служащей для прикрытия германского курса на обвал двусторонних связей. Хотелось бы напомнить, что именно Берлин, открыто уклоняясь от собственных международно-правовых обязательств по оказанию России практического содействия в расследовании происшествия с российским гражданином использовал этот сюжет для выдвижения против нашей страны известных бездоказательных обвинений, ультиматумов, угроз, в очередной раз взяв на себя роль локомотива новых антироссийских санкций в рамках ЕС и других многосторонних структур", — отметила Захарова.

Она добавила, что РФ категорически отвергает публичные заявления Мааса о том, что представители российской исполнительной власти якобы утверждали, что Навальный отравил сам себя.

"Это чистая ложь, никто таких утверждений никогда не делал. Мы воспринимаем эти слова главы МИД ФРГ не иначе, как выходящий за рамки этики провокационный прием, и обращаем на это внимание", — указала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона также не может воспринимать как искренние заявления Мааса о заинтересованности Берлина в "поддержании хороших или хотя бы разумных" двусторонних отношений.

"Правительство ФРГ подрывает десятилетиями выстраивавшийся каркас доверительных отношений, основа которых была заложена дружбой между СССР и ГДР, а также восточной политикой [экс-канцлера ФРГ] Вилли Брандта", — резюмировала дипломат.

В понедельник главы МИД ЕС на совещании в Брюсселе приняли политическое решение о необходимости введения точечных санкций за инцидент с Навальным. Предложения по санкциям были выработаны ранее Францией и Германией.
Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением о том, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По данным Берлина, эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков многократно говорил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.
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Комментарии
Политика , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Мария Захарова , МИД , ЕС , Германия , Москва
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