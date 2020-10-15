Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства поручил Роспотребнадзору провести внеплановые проверки школ и поставщиков питания для детей. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Роспотребнадзору в целях обеспечения качественного питания обучающихся, осваивающих программы начального общего образования, проводить внеплановые проверки соответствующих образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов», — говорится в поручении по итогам совещания с членами правительства.

Согласно документу, доклад должен быть представлен до 15 ноября.

Как сообщал «Рамблер», ранее Роспотребнадзор составил методичку по профилактике коронавируса для школ. Из документа следует, что дети из разных классов не смогут общаться друг с другом, в кабинетах будут проводить уборку во время перемен и после занятий, а массовые мероприятия запретят.