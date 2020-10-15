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Путин дал важное поручение Роспотребнадзору по школам 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства поручил Роспотребнадзору провести внеплановые проверки школ и поставщиков питания для детей. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Роспотребнадзору в целях обеспечения качественного питания обучающихся, осваивающих программы начального общего образования, проводить внеплановые проверки соответствующих образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов», — говорится в поручении по итогам совещания с членами правительства.

Согласно документу, доклад должен быть представлен до 15 ноября.
Тысячи жалоб: россияне недовольны школьным питанием
Как сообщал «Рамблер», ранее Роспотребнадзор составил методичку по профилактике коронавируса для школ. Из документа следует, что дети из разных классов не смогут общаться друг с другом, в кабинетах будут проводить уборку во время перемен и после занятий, а массовые мероприятия запретят.
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Политика , Видео , Общество , Владимир Путин , Роспотребнадзор
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