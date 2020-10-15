В России призвали пересмотреть отношения с ЕС

Комментируя намерение Брюсселя
ввести санкции против российских физических и юридических лиц из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным
, глава верхней палаты парламента призналась, что «уже не удивляется ни санкциям, ничему» и воспринимает это, скорее, с юмором.
«Я согласна с оценками министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, которые он сегодня дал, что нам надо беречь наше чувство достоинства и не поддаваться на такого рода отношение к нам, на такие оценки России», — сказала сенатор.
«Мы готовы к сотрудничеству по любым вопросам, мы открыты. Ну, хватит нам грозить пальцем! Хватит нас учить», — добавила Матвиенко.
По ее мнению, России «надо сейчас спокойно переосмыслить все это, выстроив новую систему отношений с Евросоюзом», причем с учетом, что «Евросоюз как организация — это одно, а входящие в него отдельные страны — другое».
«Ведь со многими странами ЕС мы успешно взаимодействуем», — отметила парламентарий.
Матвиенко также призвала страны излишне не политизировать отношения, «быть открытыми, честными и добросовестными партнерами».
«Давайте вести диалог, но диалог предметный и взаимоуважительный. А не так, что нас уже назначили виновными и все», — сказала спикер.
«Слава богу, что Навальный выздоровел, что он в добром здравии. Но остается много вопросов без ответа. А надо было, как мы предлагали, начать совместное расследование этой истории, и понять, что за ней реально стоит», — резюмировала она.
Ранее в среду американская газета New York Times сообщила, что санкции, согласованные Комитетом постоянных представителей Евросоюза против России «по делу Навального», могут быть введены против шести россиян, среди которых директор ФСБ Александр Бортников
и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко
.
В конце августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному на борту самолёта Томск — Москва стало плохо. Его госпитализировали сначала в Омске, а затем перевезли в Берлин. Позднее правительство ФРГ заявило, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок». Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что Кремль считает недопустимыми намёки на причастность российских официальных лиц к инциденту с оппозиционером.