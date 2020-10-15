В России призвали пересмотреть отношения с ЕС

По ее мнению, России «надо сейчас спокойно переосмыслить все это, выстроив новую систему отношений с Евросоюзом», причем с учетом, что «Евросоюз как организация — это одно, а входящие в него отдельные страны — другое».

В конце августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному на борту самолёта Томск — Москва стало плохо. Его госпитализировали сначала в Омске, а затем перевезли в Берлин. Позднее правительство ФРГ заявило, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок». Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.