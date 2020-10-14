Генпрокурор РФ прибыл с визитом на Камчатку 

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов посетил Камчатку, это стало первым визитом генпрокурора в регион за 20 лет.

В план визита Краснова входят встречи с представителями местного бизнеса и приём жителей, передаёт «Интерфакс — Ближний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Игорь Краснов проведёт на территории края личный прием граждан и встретится с представителями бизнес-сообщества, — говорится в особщении.

Генпрокурор совместно с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым посетил также мемориальный комплекс «Парк Победы» в Петропавловске-Камчатском, где возложил цветы в память о камчатцах, погибших в годы Второй мировой войны.