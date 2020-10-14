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Депутат предложил ужесточить правила владения оружием 

Lenta.ru и ещё 1 35 минут назад
Член комитета Госдумы по безопасности, депутат Анатолий Выборный предложил ужесточить правила владением оружия. Об этом пишут «Известия».
По мнению парламентария, лицензию на оружие должны получать граждане, достигшие 21 года. Сейчас таким правом обладают 18-летние россияне.
Также, считает Выборный, необходимо усилить контроль за владельцами оружия. В частности, контролирующие органы должны в режиме онлайн проводить мониторинг ситуации, и, если обладающий оружием россиянин в течение года неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка или оказался на учете из-за алкогольной или наркотической зависимости, лицензию необходимо аннулировать, а оружие — изъять.
Депутат отметил, что этот вопрос будет обсуждаться в Общественной и Торгово-промышленной палатах, а также в Госдуме. После этого инициатива будет оформлена в законопроект.
12 октября 18-летний Даниил Монахов поссорился с бабушкой, схватил ружье и несколько раз выстрелил в нее. На крики женщины прибежал ее сосед, его стрелок убил на месте. Затем он открыл огонь по пассажирскому автобусу. Саму пенсионерку молодой человек ранил в брюшную полость, в настоящее время она находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Всего погибли три человека. Позднее Монахова нашли мертвым.
По словам источника в правоохранительных органах, нижегородский стрелок интересовался темой «Колумбайна» и в 9 классе планировал устроить в школе теракт. Но ФСБ узнала о его намерениях и поставила мальчика на учет. Позднее в Росгвардии заявили, что никаких оснований для отказа в выдаче молодому человеку документов на приобретение и хранение огнестрельного оружия не было, так как он предоставил все необходимые документы, а к административной и уголовной ответственности он не привлекался.
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Комментарии
Политика , Видео , Общество , Безопасность , Громкие уголовные дела , Анатолий Выборный , Росгвардия , ФСБ , Госдума , газета "Известия"
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