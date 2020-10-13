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Путину позвонил наследный принц Саудовской Аравии 

Общественная служба новостей и ещё 12 1 час назад
Путину позвонил наследный принц Саудовской Аравии
Фото: gazeta.ru
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд позвонил российскому президенту Владимиру Путину, сообщили в Кремле.
Уточняется, что они обсудили совместную работу на энергетически рынках, а также сотрудничество в формате ОПЕК+.
В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

«Дана позитивная оценка достигнутому уровню двусторонних отношений, выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-саудовского сотрудничества в различных областях», — говорится в сообщении Кремля.

Общественная служба новостей ранее сообщала о том, что в июле Россия сумела сократить добычу нефти на 97% от того объема, который страны согласовали ранее.
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Политика , Владимир Путин , Саудовская Аравия
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