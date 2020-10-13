Путину позвонил наследный принц Саудовской Аравии 

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Уточняется, что они обсудили совместную работу на энергетически рынках, а также сотрудничество в формате ОПЕК+.

В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

«Дана позитивная оценка достигнутому уровню двусторонних отношений, выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-саудовского сотрудничества в различных областях», — говорится в сообщении Кремля.

Общественная служба новостей ранее сообщала о том, что в июле Россия сумела сократить добычу нефти на 97% от того объема, который страны согласовали ранее.