Путину позвонил наследный принц Саудовской Аравии 

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд позвонил российскому президенту Владимиру Путину, сообщили в Кремле.
Уточняется, что они обсудили совместную работу на энергетически рынках, а также сотрудничество в формате ОПЕК+.
В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.
«Дана позитивная оценка достигнутому уровню двусторонних отношений, выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-саудовского сотрудничества в различных областях», — говорится в сообщении Кремля.
Общественная служба новостей ранее сообщала о том, что в июле Россия сумела сократить добычу нефти на 97% от того объема, который страны согласовали ранее.