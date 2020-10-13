«Шпионим за Болгарией? Где они армию и флот нашли?!»

"Болгария ведет себя так, потому что хочет быть "более западной", чем Америка. Это свойство новых стран: и Болгарии, и Румынии, и Польши. К сожалению, наши бывшие союзники сегодня пытаются быть "самыми американскими американцами" – больше, чем немцы или французы. Меня всегда очень веселила идея болгар о том, что мы "занимаемся шпионажем" в их военной области. Не знаю, где они у себя армию и флот нашли, но это их дело. Для них было главным подчеркнуть свою атлантическую солидарность. Они ее подчеркнули. Мы же ответили зеркально, что является дипломатической традицией. Это обычная процедура, которая показывает, что мы услышали и увидели, не согласились и не признали", – сказал Дмитрий Журавлев.