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Эксперт: меня веселит идея болгар, что мы "шпионим" в их военной области

РИА Новости
42 минуты назад
Россия высылает двух болгарских дипломатов из-за ситуации с торгпредством. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев, болгарская сторона пытается подчеркнуть атлантическую солидарность, российская – отвечает зеркально на эти действия.
«Шпионим за Болгарией? Где они армию и флот нашли?!»
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Болгарского посла Атанаса Крыстина вызвали в МИД, где вручили ноту. Он покинул министерство через полчаса. Давать комментарии Крыстин отказался.
О том, что Болгария высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, стало известно 23 сентября. Перед этим болгарская прокуратура распространила заявление, в котором утверждалось, что два россиянина с дипломатическим статусом с 2016 года собирали информацию о модернизации армии Болгарии. Заявлялось, что данные, представляющие служебную и государственную тайну, они передавали военной разведке в Москву.
В российской дипмиссии отметили, что доказательств, подтверждающих эти обвинения, София не предоставила.
В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев прокомментировал ситуацию.
"Болгария ведет себя так, потому что хочет быть "более западной", чем Америка. Это свойство новых стран: и Болгарии, и Румынии, и Польши. К сожалению, наши бывшие союзники сегодня пытаются быть "самыми американскими американцами" – больше, чем немцы или французы. Меня всегда очень веселила идея болгар о том, что мы "занимаемся шпионажем" в их военной области. Не знаю, где они у себя армию и флот нашли, но это их дело. Для них было главным подчеркнуть свою атлантическую солидарность. Они ее подчеркнули. Мы же ответили зеркально, что является дипломатической традицией. Это обычная процедура, которая показывает, что мы услышали и увидели, не согласились и не признали", – сказал Дмитрий Журавлев.
Политика,Статьи,Атанас Крыстин,Дмитрий Журавлев,МИД,ИА Sputnik,Россия,Болгария,
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