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ЛДПР увязла в хабаровской ловушке 

News.ru 48 минут назад
ЛДПР увязла в хабаровской ловушке
Фото: ТАСС
С самого начала своей хабаровской эпопеи Михаил Дегтярёв представлялся фигурой временной, разменной. Практического никакого управленческого опыта, мощная местная организация ЛДПР априори была настроена против него, поскольку его появление означало только одно: верхушка партии во главе с Владимиром Жириновским по-серьёзному бороться за Сергея Фургала не будет.
Теперь, после силового разгона последнего несанкционированного митинга, он становится ещё и заложником последствий привлечения ОМОНа, чего не было в течение предыдущих 90 дней перманентного протеста. И отныне именно Михаил Дегтярёв, бывший депутат от Самары, неразрывно ассоциируется с применением силы против мирных манифестантов. Прежде всего, он несёт однозначную моральную ответственность за использование дубинок. И нивелирует все свои предыдущие попытки договориться с местным населением. Будь то выход к толпе на площади, приглашение к себе в кабинет представителей протестующих и обещание собирать раз в квартал некий народный совет с представителями общественности разных направлений. Теперь можно констатировать брутальную попытку этот Гордиев узел просто разрубить. Причём именно в момент, когда объективно с наступлением ненастной холодной погоды протестное движение пошло на спад. Теперь же у протестующих появился новый раздражитель и предлог для активизации, а все предыдущие обещания мирного диалога, регионального круглого стола выглядят просто манёврами для выигрыша времени.
Но возникает вполне резонный вопрос — почему сила была применена именно сейчас? Что конкретно изменилось в дальневосточной атмосфере? Понятно, что, во-первых, поменялись масштаб и даже формат протеста. Трудно применять силу против 20 тысяч манифестантов. Учитывая, что, в сущности, Хабаровск — небольшой город. Тем более, местные заводилы попытались поставить перед зданием местного правительства палатки, то есть перевести движение в формат местного Майдана. И эту попытку уже решили пресечь. Но, пожалуй, главный побудительный мотив для силового варианта отнюдь даже не в нынешней малочисленности протеста. Прошедшие в сентябре выборы в регионах Дальнего Востока неожиданно продемонстрировали, что хабаровский феномен не оказался заразным. Затяжные протесты фактически ничем не повлияли на настроения в соседних с Хабаровским краем городах и весях за исключением нескольких крайне малочисленных попыток «зажечь» в Комсомольске-на-Амуре. Все выборы прошли чинно и благородно, и результаты оказались на удивление предсказуемыми. Полпред в ДВФО Юрий Трутнев полностью восстановил свою репутацию, продемонстрировав управляемость на вверенной ему территории.
А раз так, то вполне можно было предположить, что и разгон затянувшегося движения не вызовет болезненной реакции в регионе. Более того, там могут и одобрительно откликнуться на восстановление порядка. Так что, как говорится, нам не надо хаоса в сложной эпидемиологической обстановке.
Словом, по-настоящему серьёзно проигравшим видится только Михаил Дегтярёв. Теперь если его уберут по причине слабых хозяйственных успехов, то и насилие объявят его личной инициативой. Владимир Вольфович мгновенно отречётся от коллеги-неудачника. А на место молодого либерал-демократа придёт крепкий хозяйственник из местных, который и станет символом глобального компромисса местных элит и Москвы.
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Комментарии 29
Политика , Михаил Дегтярев , Юрий Трутнев , Владимир Жириновский , Сергей Фургал , Самара
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