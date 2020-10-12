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Сенаторы оценили идею ввести налог на бездетность в России 

РИА Новости 2 часа назад
Сенаторы оценили идею о налоге на бездетность в России
Фото: РИА Новости
Сенаторы Инна Святенко и Валерий Рязанский в беседе с РБК раскритиковали предложение ввести в России налог на бездетность.
Ранее с такой инициативой выступила председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая. Она отметила, что эта мера необходима из-за "огромной демографической ямы" и роста миграции и предложила ввести налог в размене 500 рублей. В Минфине заявили РИА Новости, что не планируют идти на такой шаг.
Святенко предположила, что предложение Буцкой не приведет к улучшению демографической ситуации.

"Что для семьи важно, причем как для той, в которой уже есть дети, так и для той, в которой их пока нет? Стабильность и уверенность в завтрашнем дне", — сказала она.

Парламентарий предложила развивать инструменты, которые уже показали свою эффективность.

"Я думаю, что это нежизнеспособная инициатива, потому что это противоречит основам Конституции, это же свобода выбора человека", — добавил Рязанский в комментарии РИА Новости.

Кроме того, подчеркнул он, "человек в налоговой службе не должен доказывать, по каким причинам он не имеет детей".
Рязанский предположил, что и законодатели не поддержат предложение о налоге за бездетность.
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Комментарии
Политика , Валерий Рязанский , Инна Святенко , Федеральная налоговая служба , Минфин , РИА Новости , РБК
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