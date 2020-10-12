Сенаторы оценили идею о налоге на бездетность в России

Сенаторы Инна Святенко и Валерий Рязанский в беседе с РБК раскритиковали предложение ввести в России налог на бездетность.
Ранее с такой инициативой выступила председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая. Она отметила, что эта мера необходима из-за "огромной демографической ямы" и роста миграции и предложила ввести налог в размене 500 рублей. В Минфине заявили РИА Новости, что не планируют идти на такой шаг.
Святенко предположила, что предложение Буцкой не приведет к улучшению демографической ситуации.
"Что для семьи важно, причем как для той, в которой уже есть дети, так и для той, в которой их пока нет? Стабильность и уверенность в завтрашнем дне", — сказала она.
Парламентарий предложила развивать инструменты, которые уже показали свою эффективность.
"Я думаю, что это нежизнеспособная инициатива, потому что это противоречит основам Конституции, это же свобода выбора человека", — добавил Рязанский в комментарии РИА Новости.
Кроме того, подчеркнул он, "человек в налоговой службе не должен доказывать, по каким причинам он не имеет детей".
Рязанский предположил, что и законодатели не поддержат предложение о налоге за бездетность.