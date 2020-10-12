Лавров выступил против затягивания переговоров по Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что затягивать с возобновлением политического переговорного процесса по Нагорному Карабаху неправильно.

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Об этом он сказал по итогам переговоров с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

«Мы рассчитываем, что принятые решения будут неукоснительно выполняться обеими сторонами. Мы сегодня об этом подробно говорили», — заявил Лавров.

По его словам, в ходе встречи был проведён обмен мнениями о том, как «двигаться дальше» после трёхсторонних консультаций по Карабаху.

Лавров подчеркнул, что «это не значит, что все вопросы будут решены быстро и одновременно».

«Мы понимаем, что нужен процесс, но затягивать с возобновлением политического переговорного процесса мы считаем неправильным», — сказал министр.

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.