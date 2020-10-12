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Лавров выступил против затягивания переговоров по Карабаху

RT на русскомиещё 2
1 час назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что затягивать с возобновлением политического переговорного процесса по Нагорному Карабаху неправильно.
Лавров выступил против затягивания переговоров по Карабаху
Фото: ReutersReuters
Об этом он сказал по итогам переговоров с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.
«Мы рассчитываем, что принятые решения будут неукоснительно выполняться обеими сторонами. Мы сегодня об этом подробно говорили», — заявил Лавров.
По его словам, в ходе встречи был проведён обмен мнениями о том, как «двигаться дальше» после трёхсторонних консультаций по Карабаху.
Лавров подчеркнул, что «это не значит, что все вопросы будут решены быстро и одновременно».
«Мы понимаем, что нужен процесс, но затягивать с возобновлением политического переговорного процесса мы считаем неправильным», — сказал министр.
RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.
Ранее Лавров заявил, что договорённости о прекращении огня в Нагорном Карабахе, достигнутые в Москве, соблюдаются не в полной мере.
Политика,Сергей Лавров,МИД,Россия,Армения,
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