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Коммунисты потребовали запретить показ спектакля о Горбачеве 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Коммунисты потребовали запретить спектакль о Горбачеве
Фото: Газета.Ru
Партия "Коммунисты России" обратилась в Минкультуры с письмом, в котором попросила запретить на территории России показ спектакля "Горбачев" Театра наций.
Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин. "Постановка спектакля, посвященного Михаилу Горбачеву, является ударом по исторической памяти, оскорбляет всех россиян, понесших большие жертвы из-за распада СССР и тяжело переживших его", — объясняют свои требования коммунисты.
Спектакль "Горбачев" Алвиса Херманиса впервые был показан в Театре наций 10 октября. Главные роли — Горбачева и его супруги — исполнили Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Сам первый и последний президент СССР побывал на премьере и похвалил артистов.
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Политика , Другое , Михаил Горбачев , Максим Сурайкин , Евгений Миронов , Чулпан Хаматова , Минкультуры , КПРФ , РИА Новости
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