Коммунисты потребовали запретить спектакль о Горбачеве

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Посол Болгарии прибыл в МИД РФ после высылки сотрудников торгпредства РФ

В Кремле высоко оценили договоренности глав МИД РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху

Захарова заявила об отсутствии "пустой риторики" со стороны РФ в ситуации в Карабахе