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"Приходил в гости": Кудрин рассказал об отношениях с Путиным

Артём Кульша
1 час назад
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин иногда общается с президентом России Владимиром Путиным на «ты». Об этом Кудрин сам рассказал ТАСС.
"Приходил в гости": Кудрин рассказал об отношениях с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, они общаются на «ты» во время обсуждения житейских ситуаций. Также глава Счетной палаты рассказал, что Путин повлиял на его судьбу больше всех и ценит его, Кудрина, объективность как специалиста. Кроме того, он назвал легендой информацию о том, что в первое время после переезда в Москву Путин жил у него на даче в Архангельском.
«Мы жили неподалеку, и Владимир Владимирович нередко по-соседски вместе с дочками приходил к нам в гости. Девочки играли с моим лабрадором. Думаю, они потом поэтому и Кони себе завели», — добавил Кудрин.
В ходе того же интервью, как сообщал «Рамблер», председатель Счетной палаты заявил, что запустил бы руку в Фонд национального достояния и увеличил расходы федерального бюджета на 2021-2023 годы на 500 миллиардов рублей. Также он высказал мнение, что было бы абсолютно достойно, восполнимо, сообразно и пропорционально кризису, если бы государство увеличило процент поддержки населения и бизнеса во время пандемии коронавирусной инфекции СOVID-19 с примерно 3,9% ВВП до 5,5-6% ВВП.
Политика,Алексей Кудрин,Владимир Путин,Счетная палата,ИТАР-ТАСС,
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