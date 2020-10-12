"Приходил в гости": Кудрин рассказал об отношениях с Путиным

По его словам, они общаются на «ты» во время обсуждения житейских ситуаций. Также глава Счетной палаты рассказал, что Путин повлиял на его судьбу больше всех и ценит его, Кудрина, объективность как специалиста. Кроме того, он назвал легендой информацию о том, что в первое время после переезда в Москву Путин жил у него на даче в Архангельском.
В ходе того же интервью, как сообщал «Рамблер», председатель Счетной палаты заявил, что запустил бы руку в Фонд национального достояния и увеличил расходы федерального бюджета на 2021-2023 годы на 500 миллиардов рублей. Также он высказал мнение, что было бы абсолютно достойно, восполнимо, сообразно и пропорционально кризису, если бы государство увеличило процент поддержки населения и бизнеса во время пандемии коронавирусной инфекции СOVID-19 с примерно 3,9% ВВП до 5,5-6% ВВП.