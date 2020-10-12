Россия озвучила ответ на действия Болгарии

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Два сотрудника посольства Болгарии Москве объявлены персонами нон-грата. Об этом сообщили в МИД России.

«12 октября посол Болгарии в России Атанас Крыстин был приглашен в МИД, где ему была вручена нота», говорится в заявлении российского ведомства.

Там отметили, что данный шаг является ответной «зеркальной» мерой на ничем не мотивированное решение властей Болгарии выслать из страны в сентябре двоих заместителей Торгового представителя России в Софии.

Болгарская сторона утверждала, что российские сотрудники были высланы из-за подозрений в шпионаже.