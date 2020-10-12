«Соберите депутатов-миллиардеров»: Володин дал совет россиянам 

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин во время визита в Саратов заявил, что к решению городских проблем следует привлекать «депутатов-миллиардеров», сообщает издание «Версия Саратов». По его словам, парламентарии должны реализовать хотя бы один благотворительный проект, поскольку заработали целое состояние за счет города.
Громкое заявление прозвучало во время визита Володина в Волжский городской район Саратова. Оценив инфраструктуру, спикер Госдумы раскритиковал местных парламентариев.
«У вас такие депутаты: миллиардеры, миллионеры. Соберите их, соберите, в глаза посмотрите», — посоветовал он местным жителям.
Володин предложил мэру Саратова привлечь депутатов к реализации «хотя бы одного» благотворительного проекта за их счет. По словам спикера Госдумы, именно за счет города местные парламентарии и стали богатыми.
«У всех есть возможности, давайте объединимся, и будем делать все, чтобы у нас город менялся в лучшую сторону», — заявил он.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Вячеслав Володин потребовал оштрафовать бывшую участницу «Дома-2» Алену Водонаеву за нелестные отзывы о россиянках, берущих в расчет выплату материнского капитала перед рождением детей.