«Соберите депутатов-миллиардеров»: Володин дал совет россиянам 

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Громкое заявление прозвучало во время визита Володина в Волжский городской район Саратова. Оценив инфраструктуру, спикер Госдумы раскритиковал местных парламентариев.

«У вас такие депутаты: миллиардеры, миллионеры. Соберите их, соберите, в глаза посмотрите», — посоветовал он местным жителям.

Володин предложил мэру Саратова привлечь депутатов к реализации «хотя бы одного» благотворительного проекта за их счет. По словам спикера Госдумы, именно за счет города местные парламентарии и стали богатыми.

«У всех есть возможности, давайте объединимся, и будем делать все, чтобы у нас город менялся в лучшую сторону», — заявил он.