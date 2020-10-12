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Кремль высоко оценивает договоренности по Карабаху и уверен в важности их выполнения 

ТАСС и ещё 23 2 часа назад
Кремль оценил договоренности по Карабаху
Фото: РИА Новости
Кремль считает крайне важным выполнение договоренностей по Нагорному Карабаху, чтобы затем стороны конфликта полностью отказались от боевых действий и перешли к дипломатическим средствам урегулирования.

"Мы высоко оцениваем то понимание, которое было согласовано, решение о гуманитарной паузе, которое было достигнуто по итогам контактов [глав МИД РФ, Азербайджана, Армении]", — сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что сейчас Москва "очень внимательно наблюдает за ситуацией, в Кремле видят сообщения с обеих сторон о нарушениях [режима прекращения огня]".

"Считаем, что выполнение достигнутых договоренностей чрезвычайно важно для того, чтобы в перспективе выйти полностью на отказ от боевых действий и переход к политико-дипломатическим средствам урегулирования конфликта", — подчеркнул представитель Кремля.
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