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Путин: в большой политике нет друзей 

News.ru и ещё 6 1 час назад
Путин: «В большой политике нет друзей»
Фото: kremlin.ru
Друзей на международной политической арене не бывает. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Своим мнением он поделился в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, в Instagram которого обнародован анонс очередного выпуска телепередачи «Москва. Кремль. Путин».

В большой политике, вообще-то, нет друзей, — сказал Путин.

Ранее, в день рождения российского лидера 7 октября, на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» уже были показаны фрагменты этого интервью.
В них, в частности, глава государства признался, что ему нравятся многие ценности коммунизма, которые схожи с христианскими постулатами, а также объяснил, что мешает главе США Дональду Трампу наладить отношения с Россией, и заверил, что в Москве «очень переживают» из-за ситуации в Нагорном Карабахе.
В анонсе программы заявлено, что зрителей ждут новые фрагменты интервью.
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Политика , Павел Зарубин , Дональд Трамп , Владимир Путин , Москва
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