Россия обвинила США из-за их цели

«Крайне деструктивную роль играет деятельность, нацеленная на доминирование, военное превосходство вплоть до тотального господства в космосе», – указал дипломат. «При этом показательным в плане цинизма является то, что указанные задачи ведения боевых действий в космосе, в том числе и в наступательных целях, позиционируются как якобы соответствующие международному праву, включая Договор о космосе 1967 года, направленный на использование космического пространства в мирных целях», – обратил внимание директор департамента МИД России.