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Россия обвинила США в циничной милитаризации космоса

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
19 минут назад
США и другие страны Запада все больше рассматривают космос в качестве арены боевых действий, цинично прикрываясь международным соглашениями, говорится в выступлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова в Первом комитете ГА ООН.
Россия обвинила США из-за их цели
Фото: EPAEPA
В выступлении, которое зачитал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Ермаков констатировал, что «в соответствии с доктринальными установками США, некоторых других стран Запада и НАТО в целом, космос все больше рассматривается в качестве арены ведения боевых действий, в том числе наступательного характера», передает ТАСС.
«Крайне деструктивную роль играет деятельность, нацеленная на доминирование, военное превосходство вплоть до тотального господства в космосе», – указал дипломат. «При этом показательным в плане цинизма является то, что указанные задачи ведения боевых действий в космосе, в том числе и в наступательных целях, позиционируются как якобы соответствующие международному праву, включая Договор о космосе 1967 года, направленный на использование космического пространства в мирных целях», – обратил внимание директор департамента МИД России.
Переговоры по юридически обязывающему соглашению по предотвращению гонки вооружений в космосе блокируются США, констатировал дипломат. «Для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве необходимо заключить соответствующее юридически обязывающее соглашение с участием всех космически значимых государств. Оно должно предусматривать запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов», – подчеркнул Ермаков.
В этом контексте важным шагом является международная инициатива и политическое обязательство о неразмещении первыми оружия в космосе, отметил дипломат. Он сообщил, что Россия вносит на рассмотрение Первого комитета ГА ООН проекты резолюций по мерам транспарентности и укрепления доверия в космической деятельности.
Ранее Китай обвинил Соединенные Штаты в воспрепятствовании международным переговорам по соглашению о контроле над вооружениями в космическом пространстве. В МИД России подчеркивали, что между Москвой и Вашингтоном сохраняются существенные разногласия по вопросу неразмещения оружия в космосе.
В июне Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая. При этом предложение Москвы и Пекина о подготовке международного договора по неразмещению оружия в космосе в Вашингтоне назвали «плохим».
Отметим, в Кремле заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Более того, Россия обвинила в милитаризации космоса США. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе.
Политика,Войска,Оружие,США,Владимир Ермаков,Дмитрий Полянский,НАТО,ООН,МИД,Пентагон,Деловая газета "Взгляд",ИТАР-ТАСС,Россия,
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