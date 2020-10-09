Дегтярев заявил о возможном переносе столицы в Хабаровск 

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что через несколько десятилетий Хабаровск может стать столицей России. Для этого, по его мнению, региону необходимо решить ряд насущных проблем, сообщает «Интерфакс».
Громкое заявление Дегтярев сделал на заседании регионального Народного Совета. Он заверил участников собрания, что через 20-30 лет центры роста российской экономики будут сформированы на Дальнем Востоке, поэтому, по его словам, перенос столицы в Хабаровск — это «неизбежный процесс».
«Центр мира в 21 веке будет на востоке», — пояснил губернатор.
При этом Дегтярев признался, что Хабаровску через пару-тройку десятилетий необходимо быть готовым, чтобы принять на себя роль столицы: в частности, решить вопросы с благоустройством городской среды, дорожной инфраструктуры, остановить отток населения.
«Кто отсюда уезжает — ваши квартиры и дома займем с удовольствием», — отметил губернатор.
Глава региона подчеркнул, что готов и дальше «расстраивать Хабаровск» и «обустраивать Хабаровский край».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Михаил Дегтярев раскритиковал работу хабаровского правительства. По его словам, к моменту его прихода на пост главы региона руководство краем было «демонтировано».