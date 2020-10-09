Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Дегтярев заявил о возможном переносе столицы в Хабаровск 

Павел Тиунов 19 минут назад
Дегтярев заявил о возможном переносе столицы в Хабаровск
Фото: РИА Новости
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что через несколько десятилетий Хабаровск может стать столицей России. Для этого, по его мнению, региону необходимо решить ряд насущных проблем, сообщает «Интерфакс».
Громкое заявление Дегтярев сделал на заседании регионального Народного Совета. Он заверил участников собрания, что через 20-30 лет центры роста российской экономики будут сформированы на Дальнем Востоке, поэтому, по его словам, перенос столицы в Хабаровск — это «неизбежный процесс».

«Центр мира в 21 веке будет на востоке», — пояснил губернатор.

При этом Дегтярев признался, что Хабаровску через пару-тройку десятилетий необходимо быть готовым, чтобы принять на себя роль столицы: в частности, решить вопросы с благоустройством городской среды, дорожной инфраструктуры, остановить отток населения.

«Кто отсюда уезжает — ваши квартиры и дома займем с удовольствием», — отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что готов и дальше «расстраивать Хабаровск» и «обустраивать Хабаровский край».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Михаил Дегтярев раскритиковал работу хабаровского правительства. По его словам, к моменту его прихода на пост главы региона руководство краем было «демонтировано».
Видео дня. Осужденная по делу «Оборонсервиса» Васильева стала академиком
Комментарии
Политика , Михаил Дегтярев , Интерфакс , Москва , Хабаровск , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
«Искандеры» перевернут ситуацию в Карабахе
«Искандеры» перевернут ситуацию в Карабахе
«Твои тупые суки на проводе»: Боярский оценил внучку
«Твои тупые суки на проводе»: Боярский оценил внучку
Ученые узнали, как можно общаться с кошкой
Ученые узнали, как можно общаться с кошкой
Видео
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
00:22
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
Происшествия
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
00:29
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
Общество
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
Происшествия
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
00:33
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
00:40
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
Происшествия В мире
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
01:11
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
Происшествия
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение