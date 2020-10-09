Дегтярев заявил о возможном переносе столицы в Хабаровск 

Громкое заявление Дегтярев сделал на заседании регионального Народного Совета. Он заверил участников собрания, что через 20-30 лет центры роста российской экономики будут сформированы на Дальнем Востоке, поэтому, по его словам, перенос столицы в Хабаровск — это «неизбежный процесс».

«Центр мира в 21 веке будет на востоке», — пояснил губернатор.

При этом Дегтярев признался, что Хабаровску через пару-тройку десятилетий необходимо быть готовым, чтобы принять на себя роль столицы: в частности, решить вопросы с благоустройством городской среды, дорожной инфраструктуры, остановить отток населения.

«Кто отсюда уезжает — ваши квартиры и дома займем с удовольствием», — отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что готов и дальше «расстраивать Хабаровск» и «обустраивать Хабаровский край».

Ранее, как сообщал «Рамблер», Михаил Дегтярев раскритиковал работу хабаровского правительства. По его словам, к моменту его прихода на пост главы региона руководство краем было «демонтировано».