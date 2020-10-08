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Германия оказалась слабым звеном новой антироссийской коалиции 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Дело Навального учит Германию сидеть на двух стульях
Фото: Reuters
Германское руководство делает взаимоисключающие заявления. Сначала в берлинском МИДе посулили России санкции «за Навального» и тут пообещали не прерывать диалог, заверив, что нуждаются в партнерстве с Москвой. Попытки Берлина вести столь двойственную политику понятны — ему не хочется ссор ни с США, ни с Россией. Но как в таком случае Москве надо вести себя по отношению к Германии?
В четверг глава немецкого МИДа Хайко Маас выступил на первый взгляд с неожиданным признанием, которое не очень сочетается с тем, что он говорил буквально накануне. Суть выступления Мааса сводилась к тому, что даже несмотря на происшествие с блогером Алексеем Навальным, Евросоюзу нельзя прекращать диалог с Москвой. «Россия нам нужна, — напомнил главный дипломат. — Она — наш сосед, она нужна нам для решения конфликтов в Сирии, Ливии и на Украине».
Но накануне тот же Маас недвусмысленно пообещал: «Если Россия не даст разъяснений по инциденту с Навальным и не предоставит информации, то адресные и соразмерные санкции против ответственных лиц с российской стороны будут неизбежны». В тот же день германский МИД совместно с французским пообещал передать партнерам по ЕС свой план введения санкций против неких граждан, «ответственных за преступление» против Навального, а также против «структуры, имеющей отношение к программе „Новичок“.
Франция и Германия, судя по всему, намерены возглавить новую антироссийскую коалицию, констатировала в этой связи представитель нашего МИДа Мария Захарова. В свете подобных заявлений Москва не считает возможным вести с Берлином и Парижем „бизнес как всегда“, добавила она.
Впрочем, внутри упомянутой коалиции согласия явно нет. Линия Франции выглядит цельной и непротиворечивой. Еще две недели назад президент Эммануэль Макрон пообещал разговаривать с Москвой „в духе требовательности“ — и собственно, так и пытается действовать. А вот в действиях немецких властей — которые собственно и инициировали всю историю с „отравлением Навального“ — заметны колебания.
Маас и не скрывает, что Германия должна придерживаться двойственного подхода в отношениях с Москвой. Это хорошо видно на практике. С одной стороны, Берлин угрожает Москве санкциями „за Навального“. С другой — мы слышим сетования того же Мааса на то, что противники газопровода „Северный поток — 2“ используют инцидент, чтобы добиться остановки его строительства. По оценке члена комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова,

»Германия всеми способами пытается усидеть на двух стульях.

С одной стороны, немцы желали бы сделать хорошо своим американским партнерам, демонстрируя «последовательность» в отношении России, то есть более жесткую, более напористую позицию. С другой — Германия очень хочет защитить «Северный поток-2». Но этому препятствуют американцы», — отметил сенатор Морозов в комментарии газете ВЗГЛЯД. Собеседник напомнил, что в Берлине уже договорились до идеи платить Вашингтону, лишь бы тот не наказывал немецкий бизнес, причастный к этому проекту.
Сенатор видит в метаниях Мааса вокруг дела Навального отражение торга, который Берлин ведет сейчас с американцами. По мнению Морозова, схема такова: сейчас немцы готовы подыграть трансатлантическому партнеру и поссориться с Россией, взамен же Берлин ожидает послаблений в давлении США на немецкий бизнес, вовлеченный в проект «СП-2».
Канцлер Ангела Меркель, как известно, настаивает на «сугубо экономической» природе трубопровода, который должен доставить газ из России по дну Балтики в обход ненадежных транзитных стран. В то же время партнеры Берлина по НАТО — Польша и Прибалтика, и что куда важнее, Соединенные Штаты — видят в «Северном потоке» лишь инструмент геополитического влияния России. «Стремясь сохранить „СП-2“, Германия похоже, готова пожертвовать отношениями с Москвой во всех других областях», — констатировал сенатор Морозов.
Как ранее уже писала газета ВЗГЛЯД, похоже, Германия (да и Запад в целом) намереваются и впредь развивать стратегическое экономическое сотрудничество с Россией в важных для себя областях, но с другой стороны — в политической и идеологической сферах они намертво отрезают восточного соседа от себя.
В итоге «сидение на двух стульях» превратит германо-российские отношения, отличавшиеся завидной стабильностью, в шаткие и непредсказуемые, посетовал Морозов.
Опасения российского парламентария разделяют и его немецкие коллеги. «Если мы будем бездействовать, то отношения наших стран изменятся не в лучшую сторону. Политики, настроенные борьбу с Россией, будут торжествовать, но мы будем от этого страдать», — сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии»). По его словам, здравомыслящие силы в Германии сейчас надеются на то, что «Москва проявит терпение и дипломатическую зрелость».
По мнению депутата, провокационный проект, связанный с Навальным, Берлину «надо отрабатывать», поэтому руководство ФРГ будет и впредь делать громкие выпады в адрес России по поводу Навального, однако всерьез в него вкладываться не будет.

«Дело ограничится словами, и эту историю потихоньку сольют, — полагает собеседник. — Поэтому, не делая резких движений и выжидая, здравомыслящие люди выиграют эту битву».

Владимир Путин «возможно, в последний раз протягивает руку немцам с целью вести диалог на общеуважительных условиях», — заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. По его оценке, в отношениях Москвы и Берлина «дверь еще не закрыта, но она закрывается». Меркель эмоционально отреагировала на информацию военных токсикологов, когда те сообщили о следах «Новичка», якобы найденных у Навального, заметил эксперт. Но сейчас фрау канцлер уже пытается спустить дело на тормозах, отмечает эксперт.

«Обратите внимание: о деле российского блогера Меркель уже не высказывается давно. Заявлений, подобных тем, что звучат из уст Макрона, не слышно. Вероятно, Меркель решила не подливать больше масла в огонь, а подождать, как ситуация будет развиваться», — полагает Рар.

Москва также не собирается полностью рвать отношения с Германией и Францией, полагает директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев. Отказ от «бизнеса как всегда», о котором говорила Захарова, означает, что одна система отношений постепенно сменяется другой, однако не стоит рассматривать это как судьбоносный слом треугольника Париж-Берлин-Москва, сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. Впрочем, не исключил он, пока могут быть свернуты контакты на высшем уровне. «Это навредит нашему диалогу с участием Берлина и Парижа в рамках того же „нормандского формата“, — добавляет Тимофеев.
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Политика , В мире , Олег Морозов , Алексей Навальный , Мария Захарова , Ангела Меркель , Александр Рар , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Иван Тимофеев , Бундестаг , МИД , ЕС , Совет Федерации , Валдайский клуб , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , Германия , Ливия , Москва , Сирия , США , Франция
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