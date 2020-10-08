«Умер отчим, папа жив»: Юлию Навальную уличили во лжи 

В интервью Юрию Дудю Юлия Навальная рассказала, что ее отец умер, когда ей не было и восемнадцати лет. По словам Кашина, который раньше тесно общался с семьей Навальных, эта информация не соответствует действительности.

"Умер отчим, папа жив", — заявил Кашин.

Он также сообщил, что не слишком доверяет словам Навальной о том, что ее отец не был связан со спецслужбами. Кашин отметил, что отец Юлии работал в российском посольстве в Лондоне, при этом она утверждает, что он был сотрудником НИИ.

При этом журналист признался, что не берется утверждать, что отец Навальной имел отношение к КГБ. Кашин предположил, что отец супруги Алексея Навального и по сей день живет в Лондоне.