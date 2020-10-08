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«Умер отчим, папа жив»: Юлию Навальную уличили во лжи 

Вероника Полынина 1 час назад
Журналист Олег Кашин уличил супругу оппозиционного политика Алексея Навального Юлию во лжи, пишет «Царьград».
В интервью Юрию Дудю Юлия Навальная рассказала, что ее отец умер, когда ей не было и восемнадцати лет. По словам Кашина, который раньше тесно общался с семьей Навальных, эта информация не соответствует действительности.

"Умер отчим, папа жив", — заявил Кашин.

Он также сообщил, что не слишком доверяет словам Навальной о том, что ее отец не был связан со спецслужбами. Кашин отметил, что отец Юлии работал в российском посольстве в Лондоне, при этом она утверждает, что он был сотрудником НИИ.
При этом журналист признался, что не берется утверждать, что отец Навальной имел отношение к КГБ. Кашин предположил, что отец супруги Алексея Навального и по сей день живет в Лондоне.
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Как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске, а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября политик был выписан из больницы. С тех пор он неоднократно обвинял в своем отравлении власти России. 6 октября журналист Юрий Дудь опубликовал на своем Youtube-канале «вДудь» интервью с Алексеем и Юлией Навальными после выписки из больницы.
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Политика , Видео , Алексей Навальный , Юрий Дудь , Юлия Навальная , Олег Кашин , Царьград ТВ
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