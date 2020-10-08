Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Москва отреагировала на решение Польши по Газпрому 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Варшава попыткой оштрафовать Газпром игнорирует интересы европейских потребителей и подрывает энергетическую безопасность Европы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Очевидно, речь идет об очередной политически мотивированной попытке давления на российского газового экспортера, долгие годы надежно снабжавшего природным газом европейских потребителей», — цитирует Захарову РИА «Новости».

Она отметила, что за этим решением стоит желание в угоду США и за счет Евросоюза создать альтернативный хаб для американского сжиженного природного газа (СПГ).

«Вызывает сожаление, что в погоне за собственными корыстными целями Варшава вопреки названию ведомства, принимавшего решение, полностью игнорирует принципы добросовестной конкуренции, интересы европейских потребителей, по существу подрывая европейскую энергетическую и, кстати, экологическую безопасность», — указала дипломат.

В среду Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) заявил, что оштрафовал Газпром на сумму около 7,6 млрд долларов и обязал разорвать соглашения о финансировании строительства «Северного потока — 2». Газпром заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением о штрафе. Такой же позиции придерживается англо-голландская Shell — один из европейских партнеров Газпрома по строительству газопровода.
Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что оштрафованный Польшей Газпром предпримет юридические контрдействия для защиты своих интересов.
Напомним, в июне UOKiK возбудило дело против Газпрома за то, что тот отказался сотрудничать и предоставить информацию о «Северном потоке — 2». Варшава требовала оштрафовать российскую компанию на 50 млн евро. В августе UOKiK оштрафовало Газпром на 213 млн злотых (около 50 млн евро) за отказ сотрудничать в деле по «Северному потоку — 2».
После этого Газпром подавал в польский суд апелляционные жалобы на действия управления защиты конкуренции и потребителей Польши из-за ограничения доступа к доказательствам, собранным в рамках расследования по «Северному потоку — 2».
Газета ВЗГЛЯД писала, за что Польша требует от российского Газпрома миллиарды долларов.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин рассказал о попытках мировых финструктур вмешаться в борьбу России с терроризмом Путин рассказал о попытках мировых финструктур вмешаться в борьбу России с терроризмом Пушков высмеял фото Зеленского в Букингемском дворце Пушков высмеял фото Зеленского в Букингемском дворце Кремль отреагировал на заявления ОЗХО по Навальному Кремль отреагировал на заявления ОЗХО по Навальному
Комментарии 321
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Мария Захарова , Газпром , МИД , ЕС , Shell , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Варшава , Москва , Польша , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Твои тупые суки на проводе»: Боярский оценил внучку
«Твои тупые суки на проводе»: Боярский оценил внучку
Названы зарплаты пилотов и стюардесс в России
Названы зарплаты пилотов и стюардесс в России
Бритни Спирс впервые показала свою реальную внешность
Бритни Спирс впервые показала свою реальную внешность
Азербайджанцы заполонили Екатеринбург на фоне войны в Карабахе
Азербайджанцы заполонили Екатеринбург на фоне войны в Карабахе
Видео
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
01:11
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
Происшествия
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
00:48
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
Армия
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
03:29
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
Общество
Частный самолет для корги попал на видео
01:30
Частный самолет для корги попал на видео
Общество
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
01:41
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
Политика
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение