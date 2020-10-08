Москва отреагировала на решение Польши по Газпрому 

«Очевидно, речь идет об очередной политически мотивированной попытке давления на российского газового экспортера, долгие годы надежно снабжавшего природным газом европейских потребителей», — цитирует Захарову РИА «Новости».

Она отметила, что за этим решением стоит желание в угоду США и за счет Евросоюза создать альтернативный хаб для американского сжиженного природного газа (СПГ).

«Вызывает сожаление, что в погоне за собственными корыстными целями Варшава вопреки названию ведомства, принимавшего решение, полностью игнорирует принципы добросовестной конкуренции, интересы европейских потребителей, по существу подрывая европейскую энергетическую и, кстати, экологическую безопасность», — указала дипломат.

В среду Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) заявил, что оштрафовал Газпром на сумму около 7,6 млрд долларов и обязал разорвать соглашения о финансировании строительства «Северного потока — 2». Газпром заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением о штрафе. Такой же позиции придерживается англо-голландская Shell — один из европейских партнеров Газпрома по строительству газопровода.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что оштрафованный Польшей Газпром предпримет юридические контрдействия для защиты своих интересов.

Напомним, в июне UOKiK возбудило дело против Газпрома за то, что тот отказался сотрудничать и предоставить информацию о «Северном потоке — 2». Варшава требовала оштрафовать российскую компанию на 50 млн евро. В августе UOKiK оштрафовало Газпром на 213 млн злотых (около 50 млн евро) за отказ сотрудничать в деле по «Северному потоку — 2».

После этого Газпром подавал в польский суд апелляционные жалобы на действия управления защиты конкуренции и потребителей Польши из-за ограничения доступа к доказательствам, собранным в рамках расследования по «Северному потоку — 2».

Газета ВЗГЛЯД писала, за что Польша требует от российского Газпрома миллиарды долларов.