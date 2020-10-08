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Задержат и экстрадируют: в Думе рассказали, как с Тихановской поступят в РФ 

News.ru 2 часа назад
В Думе рассказали, как с Тихановской поступят в РФ
Фото: News.ru
Внесение оппозиционного экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в российскую базу разыскиваемых лиц означает, что в случае приезда в нашу страну она может быть задержана и передана официальным властям соседней республики. Механизм взаимодействия в рамках Союзного государства прояснил зампредседателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак.
Он отметил, что задержание предусмотрено процедурой после автоматического включения Тихановской в базу, а выдача последует в случае запроса от белорусской стороны.

Раз у нас есть такие форматы взаимоотношений с Белоруссией, то мы должны поддерживать друг друга и в такой деликатной сфере как юридическая, — цитирует Рыжака «Интерфакс».

Депутат подчеркнул, что «по правилам процедура такая норма прописана, и мы должны её соблюдать».
Как писал NEWS.ru, гражданка Светлана Георгиевна Тихановская, 1982 года рождения, попала в базу разыскиваемых лиц МВД России на основании статьи Уголовного кодекса. В ведомстве пояснили, что это является техническим аспектом взаимодействия стран в рамках двустороннего соглашения. Там уточнили, что уголовное дело в отношении Тихановской в России не возбуждали.
Позже источник в российских правоохранительных органах уточнил, что о международном розыске речь не идёт, а официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск.
В Белоруссии уже два месяца продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
Последняя, будучи вынуждена покинуть родину, выехала в Литву и получила поддержку западных политиков. При этом она заявила о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По её словам, она хотела бы понять, почему тот поддерживает Александра Лукашенко, чью победу на президентских выборах его политические противники и страны Запада не признали.
В штабе Тихановской заявили, что включение оппозиционерки в российскую базу разыскиваемых лиц её команде «малоинтересно».
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Комментарии
Политика , Светлана Тихановская , Ольга Чемоданова , Николай Рыжак , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Госдума , МВД , Интерфакс
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