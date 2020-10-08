«Давайте не будем доводить»: Мишустин отчитал министров 

Все новости на карте

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал от членов правительства соблюдать сроки исполнения президентских поручений, сообщает ТАСС. Глава кабмина подчеркнул, что не следует доводить ситуацию до публичных замечаний национального лидера.

Заявление Мишустина прозвучало на очередном заседании кабинета министров. Обсуждая вопрос гармонизации законодательства в сферах спорта и образования, он отметил, что поручение привести нормативные акты к определенному балансу президент России Владимир Путин поручил уже давно.

«Оно (поручение) требует особого внимания. Давайте не будем доводить ситуацию, чтобы президенту приходилось делать публичные замечания», — подчеркнул Мишустин.

Экспертам Минспорта , Минпросвещения и Минобрнауки был дан еще месяц на выполнение задачи.

Ранее, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин напомнил, что поручал правительству гармонизировать законодательство в сферах образования и спорта. В первую очередь, речь шла о наделении тренеров статусом педагогов.