Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Давайте не будем доводить»: Мишустин отчитал министров 

Павел Тиунов 35 минут назад
«Давайте не будем доводить»: Мишустин отчитал министров
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал от членов правительства соблюдать сроки исполнения президентских поручений, сообщает ТАСС. Глава кабмина подчеркнул, что не следует доводить ситуацию до публичных замечаний национального лидера.
Заявление Мишустина прозвучало на очередном заседании кабинета министров. Обсуждая вопрос гармонизации законодательства в сферах спорта и образования, он отметил, что поручение привести нормативные акты к определенному балансу президент России Владимир Путин поручил уже давно.

«Оно (поручение) требует особого внимания. Давайте не будем доводить ситуацию, чтобы президенту приходилось делать публичные замечания», — подчеркнул Мишустин.

Экспертам Минспорта, Минпросвещения и Минобрнауки был дан еще месяц на выполнение задачи.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин напомнил, что поручал правительству гармонизировать законодательство в сферах образования и спорта. В первую очередь, речь шла о наделении тренеров статусом педагогов.
Видео дня. Российский министр худеет с помощью совести и стыда
Комментарии
Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Минспорта , Минобрнауки , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы «опасные» настройки в смартфонах
Названы «опасные» настройки в смартфонах
Крым назвал условие возвращения в состав Украины
Крым назвал условие возвращения в состав Украины
Назван «самый опасный предмет» для защиты от COVID
Назван «самый опасный предмет» для защиты от COVID
Кремль ответил на вопрос о новом карантине в Москве
Кремль ответил на вопрос о новом карантине в Москве
Видео
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
00:48
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
Армия
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
03:29
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
Общество
Частный самолет для корги попал на видео
01:30
Частный самолет для корги попал на видео
Общество
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
01:41
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
Политика
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
00:23
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение