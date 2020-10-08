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Умер Владимир Долгих 

Павел Тиунов 42 минуты назад
Умер Владимир Долгих
Фото: РИА Новости
На 96-ом году жизни скончался бывший глава Красноярского края и экс-сенатор Владимир Долгих. Об это в своем Telegram-канал написал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Умер Владимир Долгих, кандидат в члены Политбюро в СССР, дважды Герой Соцтруда», — говорится в сообщении журналиста (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Информацию о смерти бывшего члена Совета Федерации корреспонденту РБК подтвердили в Московском городском совете ветеранов, председателем которого являлся Долгих. Венедиктов в свою очередь отметил, что о кончине политика ему рассказали общие друзья.
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Владимир Иванович Долгих родился в 1924 году в селе Енисейской губернии. Окончил иркутский горно-металлургический институт. Долгое время работал на красноярском аффинажном заводе. До 1969 году возглавлял Норильский горно-металлургический комбинат, после чего начал политическую карьеру. В списке должностей Долгих — Первый секретарь Красноярского краевого комитета КПСС, глава Красноярского края, член Совета Федерации РФ от Москвы.
Комментарии 1
Политика , Владимир Долгих , Алексей Венедиктов , Совет Федерации , КПСС , Эхо Москвы , РБК , Красноярский Край
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