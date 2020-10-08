На 96-ом году жизни скончался бывший глава Красноярского края и экс-сенатор Владимир Долгих. Об это в своем Telegram-канал написал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
«Умер Владимир Долгих, кандидат в члены Политбюро в СССР, дважды Герой Соцтруда», — говорится в сообщении журналиста (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Информацию о смерти бывшего члена Совета Федерации корреспонденту РБК подтвердили в Московском городском совете ветеранов, председателем которого являлся Долгих. Венедиктов в свою очередь отметил, что о кончине политика ему рассказали общие друзья.
Владимир Иванович Долгих родился в 1924 году в селе Енисейской губернии. Окончил иркутский горно-металлургический институт. Долгое время работал на красноярском аффинажном заводе. До 1969 году возглавлял Норильский горно-металлургический комбинат, после чего начал политическую карьеру. В списке должностей Долгих — Первый секретарь Красноярского краевого комитета КПСС, глава Красноярского края, член Совета Федерации РФ от Москвы.