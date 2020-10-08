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Умер экс-сенатор Владимир Долгих 

РИА Новости 50 минут назад
Умер Владимир Долгих
Фото: РИА Новости
Бывший сенатор от Москвы Долгих скончался на 96-м году жизни — глава комитета СФ по регламенту
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Политика , Владимир Долгих , Совет Федерации
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