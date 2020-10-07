Путин поделился чувствами от общения с внуками

Президент России Владимир Путин рассказал, что внуки делают его счастливым, и объяснил, почему он не говорит о своей семье. Новую часть интервью «20 вопросов Владимиру Путину» ТАСС опубликовало в его день рождения, 7 октября.

Путин отметил, что его дочери занимаются наукой и воспитывают собственных детей. По его словам, для внуков он пока остается авторитетом.

«Когда дочка начала учить одного из моих внуков, он говорит: почему я должен делать так, как ты? Она говорит: «Потому что я старше». Он говорит: «Нет, дедушка Вова старше». Так что в известной степени, наверное, тоже для них пока, пока, во всяком случае, являюсь таким авторитетом», - рассказал президент.

Когда журналист Андрей Ванденко попытался выяснить, о какой из дочерей идет речь, Путин его остановил.

«Какая разница? Вы же не живёте моей жизнью, и Вы не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек, когда далёк от этого, он этого просто не замечает», - отметил он.

Путин отметил, что западная политическая культура связана с «представительством членов семьи», но в России это не нужно.

«Мне кажется, что мы не в таком состоянии находимся, чтобы заниматься этим театром. У нас должно быть всё по-взрослому. Серьезно», - подчеркнул он.

Также президент отказался отвечать на вопрос, сколько именно у него внуков.

«Я же сказал: есть у меня внуки, я счастлив, они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Достаточно. Маленькие, сладкие детишки», - заключил он.