Путин поделился чувствами от общения с внуками

Путин отметил, что его дочери занимаются наукой и воспитывают собственных детей. По его словам, для внуков он пока остается авторитетом.
Путин отметил, что западная политическая культура связана с «представительством членов семьи», но в России это не нужно.
Как сообщал «Рамблер», в день своего 68-летия, 7 октября 2020 года, Путин планирует провести более десятка международных телефонных разговоров. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, оставшуюся часть дня он посвятит друзьям, родным и близким.