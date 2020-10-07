Матерей и отцов в РФ уравняют в правах

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Госдума рассмотрит законопроект о равенстве прав матерей и отцов. Последним также на время декретного отпуска разрешат получать образование или повышать квалификацию.

Документ направлен на рассмотрение в Минтруд , он предусматривает преференции для отцов, которые, по мнению разработчиков, тоже имеют право на декретный отпуск. Сейчас только женщине можно находиться в декрете по уходу за ребёнком до трёх лет, пишут «Известия». За это время в службе занятости за счёт государства мать может пройти обучение или окончить курсы повышения квалификации.

Сейчас же предлагается такую возможность по повышению своего профессионального уровня предоставить и отцам.