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Матерей и отцов уравняют в правах 

News.ru 41 минуту назад
Матерей и отцов в РФ уравняют в правах
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Госдума рассмотрит законопроект о равенстве прав матерей и отцов. Последним также на время декретного отпуска разрешат получать образование или повышать квалификацию.
Документ направлен на рассмотрение в Минтруд, он предусматривает преференции для отцов, которые, по мнению разработчиков, тоже имеют право на декретный отпуск. Сейчас только женщине можно находиться в декрете по уходу за ребёнком до трёх лет, пишут «Известия». За это время в службе занятости за счёт государства мать может пройти обучение или окончить курсы повышения квалификации.
Сейчас же предлагается такую возможность по повышению своего профессионального уровня предоставить и отцам.
Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести региональный отцовский капитал. Такую меру поддержки предлагается ввести при рождении третьего и последующих детей в семье.
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Политика , Общество , Сергей Морозов , Минтруд , Госдума , газета "Известия"
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