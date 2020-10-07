Тихановская призналась, что сказала бы Путину

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поделилась в интервью немецкой газете Die Tageszeitung, что сказала бы Владимиру Путину при встрече.
Фото: © AP Photo / Mindaugas Kulbis© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Она отметила, что считает необходимым сменить действующую власть в республике. При этом она добавила, что относится к России доброжелательно.
"Мы суверенная страна. Мы с вами дружим, и эта дружба останется", - приводит ее слова издание.
Накануне Тихановская встретилась в канцлером Германии Ангелой Меркель. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин не планирует каких-либо контактов с экс-кандидатом.
Массовые протесты оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых одержал победу Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят в основном в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
После выборов по инициативе Тихановской создан Координационный совет (КС) по транзиту власти в стране. Оппозиция считает избранным главой государства Тихановскую, требует назначения новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. При этом сама Тихановская выехала в Литву. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.