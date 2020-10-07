Тихановская призналась, что сказала бы Путину

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поделилась в интервью немецкой газете Die Tageszeitung, что сказала бы Владимиру Путину при встрече.

Фото: © AP Photo / Mindaugas Kulbis © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Она отметила, что считает необходимым сменить действующую власть в республике. При этом она добавила, что относится к России доброжелательно.

"Мы суверенная страна. Мы с вами дружим, и эта дружба останется", - приводит ее слова издание.

Накануне Тихановская встретилась в канцлером Германии Ангелой Меркель. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин не планирует каких-либо контактов с экс-кандидатом.

Массовые протесты оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых одержал победу Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят в основном в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.