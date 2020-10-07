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В ООН начали расследование инцидента с Навальным 

Lenta.ru и ещё 27 1 час назад
В ООН начали расследование инцидента с Навальным
Фото: globallookpress.com
Спецдокладчики ООН начали расследование инцидента с проведшим несколько недель в коме Алексеем Навальным. Об этом сообщает Der Spiegel.
Отмечается, что россиянин обратился с просьбой о расследовании через адвоката Вильяма Бурдона к специальному докладчику ООН по вопросу о свободе мнений и их свободном выражении Ирен Хан, а также специальному докладчику ООН по вопросу о внесудебных или произвольных казнях Аньес Калламар. Известно, что они уже провели беседу с Навальным в Берлине.
Отмечается, что Калламар очень внимательно изучает обвинения и обещает заняться глубоким анализом. При этом она не может ответить сейчас, сколько времени займет весь процесс расследования.
6 октября британское подразделение ОЗХО подтвердило наличие яда группы «Новичок» в анализах Навального. Найденное вещество имеет характеристики, аналогичные токсичным химикатам, однако не включено в список Приложения к Конвенции по химическим веществам.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.
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Политика , В мире , Алексей Навальный , ОЗХО , ООН
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