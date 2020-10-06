Кремль ответил на просьбу вмешаться в ситуацию в Карабахе

Владимиру Путину доложили об обращении бизнесмена Рубена Враданяна, призвавшего Россию вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил РБК со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Песков назвал понятным эмоциональный фон подобных обращений, и подчеркнул, что все усилия Москвы направлены на прекращение огня и возобновления переговоров между сторонами.

"Более активных шагов, чем сейчас, трудно себе представить", — ответил пресс-секретарь на вопрос о возможном усилении активности России в решении конфликта.

Накануне предприниматель и сооснователь бизнес-школы "Сколково" Рубен Варданян записал видеобращение к к Владимиру Путину. В нем он заявил, что конфликт в Карабахе не является локальной проблемой Армении и Азербайджана, и назвал его "геополитической бомбой замедленного действия", которая может затронуть и Россию.

Вооруженные столкновения на линии соприкосновения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике возобновились 27 сентября. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, в Азербайджане установили комендантский час и также мобилизовали часть личного состава. Столицу НКР ежедневно обстреливает артиллерия. При этом каждая из сторон конфликта сообщает о многочисленных потерях среди личного состава противника. Ситуацию осложняет поддержка Азербайджана Турцией.

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Накануне Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о необходимости прекратить боевые действия.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ре. Азербайджан продолжает настаивать на сохранении своей территориальной целостности, в то время как Армения защищает интересы непризнанной.

Переговоры по ситуации идут с 1992 года. Урегулированию конфликта содействует Минская группа ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан продолжаетнастаивать на сохранении своей территориальной целостности, в то время как Армения защищает интересы непризнанной НКР, которая не участвует в переговорах.