«Фантастически неожиданно»: Путин вспомнил требование Запада

«Хорошо помню, (…) когда представители международных финансовых организаций на наши просьбы даже о продлении срока выплаты процентов по взятым ранее кредитам потребовали изменения внутриполитических курсов, в том числе и по сохранению нашей территориальной целостности, имею в виду нашу борьбу с бандами террористов на Кавказе, — рассказал Путин. — Это было фантастически неожиданно для меня, но это было».