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Путину исполнилось 68 лет 

Lenta.ru и ещё 3 31 минуту назад
Путину исполнилось 68 лет
Фото: РИА Новости
Российскому президенту Владимиру Путину 7 октября исполнилось 68 лет. Путин родился в 1952 году в Ленинграде. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что глава государства проведет день рождения на работе. Так, в первой половине дня у него запланировано больше десятка телефонных разговоров. Во второй половине дня он встретится с друзьями и родными.
В 2019-м году накануне дня рождения президент отдохнул в сибирской тайге. Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу.
Официальный представитель Кремля неоднократно отмечал, что президент любит проводить этот праздник с родными и близкими.
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Политика , Выборы на Украине , Гражданская война , Сергей Шойгу , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Санкт-Петербург
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